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Haberler Keşfet Estetiksiz hali şoke etti! Dünyanın en büyük yanaklı kadının ilk hali ortaya çıktı: Binlerce yorum yağdı
Giriş Tarihi: 12.05.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 15:21

Estetiksiz hali şoke etti! Dünyanın en büyük yanaklı kadının ilk hali ortaya çıktı: Binlerce yorum yağdı

Dünyanın en büyük yanaklarına sahip olan Anastasia Pokreshchuk, bildiğimiz bütün estetik kurallarını baştan yazıyor. Son birkaç yılda o kadar büyük bir değişikliğe adım attı ki, her geçen gün daha fazla takipçisinin yanı sıra tepki de çekiyor.

Estetiksiz hali şoke etti! Dünyanın en büyük yanaklı kadının ilk hali ortaya çıktı: Binlerce yorum yağdı

Ukraynalı genç model, estetik işlemleriyle elmacık kemiklerindeki yoğun dolgu işlemleriyle "dünyanın en büyük yanağa sahip" kadını olmak istediğini defalarca dile getirdi.

Estetiksiz hali şoke etti! Dünyanın en büyük yanaklı kadının ilk hali ortaya çıktı: Binlerce yorum yağdı

Estetiksiz halini görenlerin farkı gördüğünde dehşete düştüğü bu değişim, sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.

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Estetiksiz hali şoke etti! Dünyanın en büyük yanaklı kadının ilk hali ortaya çıktı: Binlerce yorum yağdı

1500 sterlinden fazla harcayarak yaptırdığı dolgular ile dünyanın en büyük dolgularına sahip olmak isteyen Pokreshchuk, aynı zamanda dudaklarını da değiştirmek istiyor.

Estetiksiz hali şoke etti! Dünyanın en büyük yanaklı kadının ilk hali ortaya çıktı: Binlerce yorum yağdı

Oldukça dolgun dudaklar için yeniden dolgu yaptırmak istediğini sıklıkla dile getiren genç kadına, birçok kişi "artık yeter" tepkisi verse de o halinden memnun görünüyor.

Estetiksiz hali şoke etti! Dünyanın en büyük yanaklı kadının ilk hali ortaya çıktı: Binlerce yorum yağdı

Yaptırdığı her işlemin ardından oldukça memnun görünen model, yüzünde yaptığı değişimlerle tüm dünyanın gündeminde.

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