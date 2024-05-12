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Estetiksiz hali şoke etti! Dünyanın en büyük yanaklı kadının ilk hali ortaya çıktı: Binlerce yorum yağdı
Giriş Tarihi: 12.05.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
15:21
Estetiksiz hali şoke etti! Dünyanın en büyük yanaklı kadının ilk hali ortaya çıktı: Binlerce yorum yağdı
Dünyanın en büyük yanaklarına sahip olan Anastasia Pokreshchuk, bildiğimiz bütün estetik kurallarını baştan yazıyor. Son birkaç yılda o kadar büyük bir değişikliğe adım attı ki, her geçen gün daha fazla takipçisinin yanı sıra tepki de çekiyor.