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El Nino Bitti, Sıra La Nina'da! Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji uzmanları uyardı "İklimde sıcaklık dalgalanması bekleniyor"
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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP 4 AĞUSTOS 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik kaç TL?