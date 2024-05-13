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YKS TERCİH SÜRESİ UZATILDI MI? YKS tercihleri için son gün ne zaman, kaç gün uzatıldı? ÖSYM’den son dakika açıklama geldi!
YKS TERCİH SÜRESİ UZATILDI MI? YKS tercihleri için son gün ne zaman, kaç gün uzatıldı? ÖSYM'den son dakika açıklama geldi!
HEDEFİM SENSİN KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam yayında! Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi*
HEDEFİM SENSİN KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam yayında! Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi*
Bumblebee konusu ve oyuncuları sorgulanıyor: BU akşam yayında! Bumblebee filminin konusu nedir, hangi tarihte çekildi?
Bumblebee konusu ve oyuncuları sorgulanıyor: BU akşam yayında! Bumblebee filminin konusu nedir, hangi tarihte çekildi?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM ile 2024 YKS tercihleri ne zaman sona eriyor?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM ile 2024 YKS tercihleri ne zaman sona eriyor?
BİLSEM mülakat sonuçları son durum 2024 | MEB ile BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
BİLSEM mülakat sonuçları son durum 2024 | MEB ile BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS SONUÇLARI TIKLA- SORGULA 2024 | ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
DGS SONUÇLARI TIKLA- SORGULA 2024 | ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 19 HAZİRAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 19 HAZİRAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
3300 yıllık sırlarla dolu keşif! Türkiye’nin bu köyü tarihi değiştirebilir...
3300 yıllık sırlarla dolu keşif! Türkiye'nin bu köyü tarihi değiştirebilir...
BİM’de plaj ürünleri satışta! Şişme bot, katlanır şezlong, deniz şortu, plaj havlusu... 24 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayında
BİM'de plaj ürünleri satışta! Şişme bot, katlanır şezlong, deniz şortu, plaj havlusu... 24 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayında
Bu renk araç kullananların %51’i kaza yapıyor! Aman dikkat...
Bu renk araç kullananların %51'i kaza yapıyor! Aman dikkat...
İllere göre en çok kullanılan isimler açıklandı! En çok tercih edilen isim bakın ne oldu
İllere göre en çok kullanılan isimler açıklandı! En çok tercih edilen isim bakın ne oldu
Parazit filmi gerçek oldu! 1 yıl boyunca market tabelasında böyle yaşadı... Kimse anlamadı!
Parazit filmi gerçek oldu! 1 yıl boyunca "market tabelasında" böyle yaşadı... Kimse anlamadı!
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