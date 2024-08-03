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Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:59

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM ile 2024 YKS tercihleri ne zaman sona eriyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri bugün sona eriyor. Tercih işlemlerinin son bulmasının ardından yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilecek. TYT ve AYT sınavından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2024 ÖSYM takvimi ile YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? İşte, detaylar…

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM ile 2024 YKS tercihleri ne zaman sona eriyor?

2024 YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. 2 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek olan tercih işlemleri sonrasında, adaylar YKS yerleştirme sonuç tarihinde odaklandı. Bu kapsamda ÖSYM duyuruları mercek altına alındı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ile 2024 YKS yerleştirme sonuç tarihi!

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM ile 2024 YKS tercihleri ne zaman sona eriyor?

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM ile 2024 YKS tercihleri ne zaman sona eriyor?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor. Bu noktada YKS tercih sonuçları 12-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı ön görülüyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM ile 2024 YKS tercihleri ne zaman sona eriyor?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM ile 2024 YKS tercihleri ne zaman sona eriyor?

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Tercihlerin değerlendirilmesinin ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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