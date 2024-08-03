YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM ile 2024 YKS tercihleri ne zaman sona eriyor?

Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:59
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri bugün sona eriyor. Tercih işlemlerinin son bulmasının ardından yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilecek. TYT ve AYT sınavından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2024 ÖSYM takvimi ile YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? İşte, detaylar…