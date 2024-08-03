YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM ile 2024 YKS tercihleri ne zaman sona eriyor?

2024 YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. 2 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek olan tercih işlemleri sonrasında, adaylar YKS yerleştirme sonuç tarihinde odaklandı. Bu kapsamda ÖSYM duyuruları mercek altına alındı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ile 2024 YKS yerleştirme sonuç tarihi!