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MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: 2025 AÖL soru ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
13:17
MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: 2025 AÖL soru ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için cevap anahtarına yöneldi. 22-23 Mart 2025 tarihlerinde tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen sınavın soru ve yanıtları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesinde yayımlanacak. Peki, 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı, ne zaman duyurulacak? İşte, AÖL cevap anahtarı sorgulama!