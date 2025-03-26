MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: 2025 AÖL soru ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

Adaylar, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav soruları ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 1. Dönem AÖL sınav sorularının ve cevaplarının ilan edileceği tarih netleşti. MEB'in duyurusuna göre, sınavda sorulan sorular ve yanıt anahtarları https://www.meb.gov.tr adresi üzerinden paylaşılacak. Peki, AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? İşte detaylar!