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Haberler Keşfet MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: 2025 AÖL soru ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:17 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:17

MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: 2025 AÖL soru ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için cevap anahtarına yöneldi. 22-23 Mart 2025 tarihlerinde tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen sınavın soru ve yanıtları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesinde yayımlanacak. Peki, 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı, ne zaman duyurulacak? İşte, AÖL cevap anahtarı sorgulama!

MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: 2025 AÖL soru ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

Adaylar, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav soruları ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 1. Dönem AÖL sınav sorularının ve cevaplarının ilan edileceği tarih netleşti. MEB'in duyurusuna göre, sınavda sorulan sorular ve yanıt anahtarları https://www.meb.gov.tr adresi üzerinden paylaşılacak. Peki, AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? İşte detaylar!

MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: 2025 AÖL soru ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav soruları ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan kılavuza göre, yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde erişime sunulacak.

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MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: 2025 AÖL soru ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Bakanlıktan ''AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı'' duyurusu geldikten sonra adaylar https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden cevap anahtarlarına ulabilecek.

AÖL cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları A, B, C, D şıklı olarak yer alacak.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: 2025 AÖL soru ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

MEB kılavuzuna göre, AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.

MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: 2025 AÖL soru ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır?