Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025 hakkında Bakan Memişoğlu’ndan açıklama! 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Memişoğlu canlı yayında yaptığı konuşmada 37 bin alıma dair şunları söyledi:

"37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. Mayısta 19 bin alacağız, 18 bin için de eylülde ilana çıkmış olacağız."