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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025 hakkında Bakan Memişoğlu'ndan açıklama! 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025 hakkında Bakan Memişoğlu'ndan açıklama! 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen alımla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama geldi. "Hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz" şeklinde konuşan Bakan Memişoğlu tarih verdi. Peki; 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş ve kadrolar açıklandı mı?