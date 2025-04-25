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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025 hakkında Bakan Memişoğlu'ndan açıklama! 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 07:48

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025 hakkında Bakan Memişoğlu'ndan açıklama! 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen alımla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama geldi. "Hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz" şeklinde konuşan Bakan Memişoğlu tarih verdi. Peki; 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş ve kadrolar açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025 hakkında Bakan Memişoğlu’ndan açıklama! 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman?

Başkan Erdoğan'ın 'sağlık teşkilatımızı yeni personelle daha da güçlendireceğiz' diyerek duyurduğu Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 hakkında Bakan Memişoğlu açıklama yaptı. Canlı yayın konuşmasının ardından alımı bekleyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025 hakkında Bakan Memişoğlu’ndan açıklama! 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALACAK

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde "Sağlık Çalışanları ile İftar Programı"na katılan Başkan Erdoğan müjdeyi vererek Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel alımı yapılacağını açıklamıştı:

"Son 22 yılda sağlık alanında ne yaptıysak, sağlık çalışanlarımızla dayanışma içinde yaptık. Neyi başardıysak, hekimlerimizle, hemşirelerimizle, sağlık çalışanlarımızla omuz omuza vererek başardık. Sağlık camiamızın merakla beklediği önemli bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum: 2025 yılı içinde, sağlık teşkilatımızı 37 bini hekim dışı olmak üzere yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Beklenen alımla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama geldi:

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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025 hakkında Bakan Memişoğlu’ndan açıklama! 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Memişoğlu canlı yayında yaptığı konuşmada 37 bin alıma dair şunları söyledi:

"37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. Mayısta 19 bin alacağız, 18 bin için de eylülde ilana çıkmış olacağız."

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025 hakkında Bakan Memişoğlu’ndan açıklama! 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman?

BAŞVURU DETAYLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili detaylar henüz netleşmedi. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde kılavuzla branş dağılımının bildirilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025 hakkında Bakan Memişoğlu’ndan açıklama! 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman?