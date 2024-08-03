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Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:58

DGS SONUÇLARI TIKLA- SORGULA 2024 | ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları son dakika araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen sınav için adaylar sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM'den yapılacak açıklama ile birlikte DGS sonuçları ilan edilecek. Peki, DGS sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilir? İşte, detaylar...

DGS SONUÇLARI TIKLA- SORGULA 2024 | ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

DGS sınavı 30 Haziran tarihinde gerçekleşmişti. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlar için araştırmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI TIKLA- SORGULA 2024 | ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

DGS SINAV SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

ÖSYM, DGS sınav sonuçları hakkında bir duyuru paylaştığında haberimize ekleyeceğiz.

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DGS SONUÇLARI TIKLA- SORGULA 2024 | ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

DGS SONUÇLARI TIKLA- SORGULA 2024 | ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2024-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS SONUÇLARI TIKLA- SORGULA 2024 | ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işlem ehttps://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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