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Giriş Tarihi: 12.09.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:59

El Nino Bitti, Sıra La Nina'da! Sıcaklıklar düşüşe mi geçecek? Uzmanlar uyardı "İklimde sıcaklık dalgalanması bekleniyor"

Son yıllarda küresel iklimde yaşanan değişimlerin en büyük aktörlerinden biri olan El Nino, bu yıl etkisini yitiriyor. Ancak bu kez karşımıza farklı bir iklim olayı, La Nina çıkıyor. Meteoroloji uzmanları, La Nina'nın yaklaşmasıyla birlikte dünya genelinde sıcaklıkların düşebileceğini ve yağış miktarının artabileceğini öngörüyor. Özellikle kış aylarında daha belirgin hissedilecek bu değişim, tarım, su kaynakları ve günlük hayat üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Peki, La Nina'nın gelişiyle neler beklemeliyiz ve hava durumu nasıl şekillenecek?

El Nino Bitti, Sıra La Nina’da! Sıcaklıklar düşüşe mi geçecek? Uzmanlar uyardı İklimde sıcaklık dalgalanması bekleniyor

El Nino ve La Nina, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının değişimiyle karakterize edilen, dünya genelinde hava koşullarını etkileyen iki önemli iklim olayıdır. El Nino sırasında, Pasifik Okyanusu'nun doğu kesimleri ısınır ve bu da dünya genelinde sıcaklık artışlarına, kuraklıklara ve aşırı hava olaylarına yol açar. Şimdi ise El Nino'nun etkisinin sona ermesiyle, karşıt bir iklim olayı olan La Nina devreye giriyor. Peki, La Nina nedir, etkileri neler?

El Nino Bitti, Sıra La Nina’da! Sıcaklıklar düşüşe mi geçecek? Uzmanlar uyardı İklimde sıcaklık dalgalanması bekleniyor

LA NİNA NEDİR, ETKİLERİ NELER?

La Nina, Pasifik'teki soğuk su akıntılarının güçlenmesiyle birlikte ortaya çıkar ve bu durum, dünya genelinde hava sıcaklıklarında düşüş, yoğun yağışlar ve bazı bölgelerde daha sert kış koşullarına yol açabilir. Uzmanlar, bu yıl La Nina'nın etkisiyle hava durumunda önemli değişiklikler bekliyor. Peki, La Nina'nın gelişinin önümüzdeki aylarda bize getireceği değişimler neler?

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El Nino Bitti, Sıra La Nina’da! Sıcaklıklar düşüşe mi geçecek? Uzmanlar uyardı İklimde sıcaklık dalgalanması bekleniyor

EL NİNO BİTTİ, SIRA LA NİNA'DA!

Kavurucu geçen yaz ayının ardından sonbahar yağışlı başlasa da sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanmadı. Son 53 yılın en sıcak ağustos ayı kaydedilirken, sıcaklıklar tavan yaptı.

Konu hakkında uzmanlar El Nino'nun ülkeyi terk edip La Nina'nın geldiğini duyurdu.

El Nino Bitti, Sıra La Nina’da! Sıcaklıklar düşüşe mi geçecek? Uzmanlar uyardı İklimde sıcaklık dalgalanması bekleniyor

EN SICAK AĞUSTOS AYI YAŞANDI

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, küresel ortalama sıcaklığın 16,82 derece ile 1991-2020 referans ortalamasının 0,71 derece üzerine çıktığı geçen ağustos ayı, en sıcak ağustos oldu.

Haziran-Ağustos 2024 için ölçülen sıcaklık değerinin, uzun yıllar ortalamasını 0,69; geçen yılın haziran-ağustos ortalamasını ise 0,66 derece geçmesi sonucunda da dünya, en sıcak yaz mevsimini yaşadı.

El Nino Bitti, Sıra La Nina’da! Sıcaklıklar düşüşe mi geçecek? Uzmanlar uyardı İklimde sıcaklık dalgalanması bekleniyor

Küresel ortalama deniz yüzey suyu sıcaklığının 20,91 derece ölçüldüğü 2024 Ağustos'u, deniz suyu sıcaklıkları baz alındığında en sıcak ikinci ağustos olarak kayıtlara geçti.

Denizlerde ağustos ayı sıcaklık ortalaması, geçen yılın aynı ayına ait sıcaklık rakamının yalnızca 0,07 derece altında kaldı. Sadece ekvatoral Pasifik'te sıcaklık düşüşü gözlemlenirken diğer bölgelerde anormal değerler ölçüldü.

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