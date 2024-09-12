Giriş Tarihi: 12.09.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
15:59
El Nino Bitti, Sıra La Nina'da! Sıcaklıklar düşüşe mi geçecek? Uzmanlar uyardı "İklimde sıcaklık dalgalanması bekleniyor"
Son yıllarda küresel iklimde yaşanan değişimlerin en büyük aktörlerinden biri olan El Nino, bu yıl etkisini yitiriyor. Ancak bu kez karşımıza farklı bir iklim olayı, La Nina çıkıyor. Meteoroloji uzmanları, La Nina'nın yaklaşmasıyla birlikte dünya genelinde sıcaklıkların düşebileceğini ve yağış miktarının artabileceğini öngörüyor. Özellikle kış aylarında daha belirgin hissedilecek bu değişim, tarım, su kaynakları ve günlük hayat üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Peki, La Nina'nın gelişiyle neler beklemeliyiz ve hava durumu nasıl şekillenecek?