El Nino Bitti, Sıra La Nina'da! Sıcaklıklar düşüşe mi geçecek? Uzmanlar uyardı "İklimde sıcaklık dalgalanması bekleniyor"

El Nino ve La Nina, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının değişimiyle karakterize edilen, dünya genelinde hava koşullarını etkileyen iki önemli iklim olayıdır. El Nino sırasında, Pasifik Okyanusu'nun doğu kesimleri ısınır ve bu da dünya genelinde sıcaklık artışlarına, kuraklıklara ve aşırı hava olaylarına yol açar. Şimdi ise El Nino'nun etkisinin sona ermesiyle, karşıt bir iklim olayı olan La Nina devreye giriyor. Peki, La Nina nedir, etkileri neler?