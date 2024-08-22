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Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:42

S Sport Plus üyelik ücreti 2024 || S Sport Plus üyelik ne kadar, nasıl üye olunur, tek maç var mı?

S Sport Plus üyelik ücreti 2024 yılı güncel fiyatları ile gündemde. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak. Maçın yayıncı kanalı özelinde araştırmalar hız kazandı. S Sport Plus'a nasıl üye olunur, tek maç satın alınır mı gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Lugano Beşiktaş maçı özelinde tek maç var mı merak konusu. Peki; S Sport Plus üyelik ne kadar, ücretsiz nasıl yapılır? İşte, detaylar…

S Sport Plus üyelik ücreti 2024 || S Sport Plus üyelik ne kadar, nasıl üye olunur, tek maç var mı?

S Sport Plus üyelik ücreti 2024 ne kadar araştırılıyor. Lugano Beşiktaş maçı öncesinde canlı yayınlarını hazırlamak isteyenler S Sport ücretsiz üyelik araştırmalarına da yöneliyor. Birçok platformda olduğu üzere ilk 1 ay ve 15 günün ücretsiz deneyimlenebilmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Peki; S Sport Plus'a nasıl üye olunur, tek maç var mı? İşte, S Sport Plus üyelik ekranı...

S Sport Plus üyelik ücreti 2024 || S Sport Plus üyelik ne kadar, nasıl üye olunur, tek maç var mı?

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI S SPORT PLUS'TA!

UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Lugano ile karşılaşıyor. Deplasmanda oynanacak maçta avantajı eline almak isteyen siyah beyazlılar iddiasını sürdürüyor.

Karşılaşma 22 Ağustos günü saat 21.30'da S Sport Plus ekranlarında.

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S Sport Plus üyelik ücreti 2024 || S Sport Plus üyelik ne kadar, nasıl üye olunur, tek maç var mı?

S SPORT PLUS'A NASIL ÜYE OLUNUR?

https://www.ssportplus.com/ adresinde yer alan "Hemen Üye Ol" butonunu tıklayarak platforma üye olunabiliyor. Ad-Soyad, e-Posta, telefon ve hesabınız için belirleyeceğiniz şifre ile üyelik işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

S Sport Plus üyelik ücreti 2024 || S Sport Plus üyelik ne kadar, nasıl üye olunur, tek maç var mı?

2024 S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

S Sport Plus Aylık Paket 149₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989₺'dir.

Öte yandan farklı kampanyalarla ligler özelinde fiyat avantajı elde etmek de mümkün.

S Sport Plus üyelik ücreti 2024 || S Sport Plus üyelik ne kadar, nasıl üye olunur, tek maç var mı?

ILKAY4999 koduyla üye olmanız durumunda aylık pakette ilk ay 49,99₺'den, YILLIKLOCA koduyla üye olmanız durumunda yıllık pakette ilk yıl 588₺'den işlem yapabilirsiniz. 3AY4999 promosyon koduyla ise ilk 3 ay 49,99₺/ay yararlanabilirsiniz.

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