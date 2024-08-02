Giriş Tarihi: 02.08.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
15:30
HEDEFİM SENSİN KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam TV'de! Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?
Hedefin Sensin konusu ve oyuncularıyla gündemde. Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikâyesini konu ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Peki, Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?