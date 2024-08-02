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Giriş Tarihi: 02.08.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:30

HEDEFİM SENSİN KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam TV'de! Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

Hedefin Sensin konusu ve oyuncularıyla gündemde. Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikâyesini konu ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Peki, Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

HEDEFİM SENSİN KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam TV’de! Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

Hedefim Sensin başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla araştırılıyor. Ata Demirer ve Demet Akbağ'dan çok güldüren bir Kuzey Ege komedisi olan yapım Gökçeada'da geçiyor. Çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya'nın hikayesi izleyenleri güldürüyor. Peki, Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

HEDEFİM SENSİN KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam TV’de! Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

HEDEFİM SENSİN KONUSU VE OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda "Kocan Kadar Konuş", "Görümce", "Arif v 216" gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu "Hedefim Sensin" filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor. Senaryosunu Demirer'in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

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HEDEFİM SENSİN KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam TV’de! Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

HEDEFİM SENSİN ÖZETİ

Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar.

Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur.

HEDEFİM SENSİN KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam TV’de! Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

HEDEFİM SENSİN KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam TV’de! Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?
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