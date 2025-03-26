İşsizlik maaşı ne zaman, bayramdan önce mi yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı! İşte, İşsizlik maaşı ödeme tarihleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işsizlik maaşı hakkında resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. İşsizlik ödeneğinden faydalanan kişiler ödemeler için tarih bilgisine odaklandı. İşsizlik maaşını son üç yıl içerisinde en az 600 gün (yaklaşık olarak 1,5 yıl) sigortalı olarak çalışmış kişiler alır. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar...