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Haberler Keşfet İşsizlik maaşı ne zaman, bayramdan önce mi yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı! İşte, İşsizlik maaşı ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:19 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:21

İşsizlik maaşı ne zaman, bayramdan önce mi yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı! İşte, İşsizlik maaşı ödeme tarihleri

İşsizlik maaşı, kendi isteği veya kusuru dışında işten çıkarılan bireylerin yararlandığı ödenektir. İşsizlik maaşı ödeme takvimine göre her ayın 5'inde hesaplara geçer. Ramazan Bayramı öncesinde bu ödeneğin erken yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Konu hakkında Bakan Işıkhan açıklamalarda bulundu. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman, bayramdan önce mi yatacak? İşte, ödeme tarihleri..

İşsizlik maaşı ne zaman, bayramdan önce mi yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı! İşte, İşsizlik maaşı ödeme tarihleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işsizlik maaşı hakkında resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. İşsizlik ödeneğinden faydalanan kişiler ödemeler için tarih bilgisine odaklandı. İşsizlik maaşını son üç yıl içerisinde en az 600 gün (yaklaşık olarak 1,5 yıl) sigortalı olarak çalışmış kişiler alır. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar...

İşsizlik maaşı ne zaman, bayramdan önce mi yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı! İşte, İşsizlik maaşı ödeme tarihleri

İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem işsizlik ödeneği hem de kısa çalışma ödemelerinin 28 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan paylaşımında " Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

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İşsizlik maaşı ne zaman, bayramdan önce mi yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı! İşte, İşsizlik maaşı ödeme tarihleri

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşı alabilmeniz için son üç yıl içerisinde en az 600 gün (yaklaşık olarak 1,5 yıl) sigortalı olarak çalışmış olmanız gerekmektedir. Bu şartı sağladığınız takdirde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işsizlik maaşı talebinde bulunabilirsiniz.

İşsizlik maaşı ne zaman, bayramdan önce mi yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı! İşte, İşsizlik maaşı ödeme tarihleri

İşsizlik maaşı başvurusu için gerekli olan belgeleri tamamladıktan sonra İŞKUR'a başvuruda bulunabilirsiniz. İşsizlik maaşı başvurusu yaparken kimlik belgesi, işten ayrıldığınızı teyit eden belgeler (işten çıkış belgesi, işten ayrılma bildirgesi gibi), SGK hizmet dökümü (son 4 aylık) ve işsizlik maaşı talebinizin nedenini gösteren belgeler (işten çıkartılma, istifa, geçici işsizlik gibi) gibi belgeleri sunmanız gerekmektedir.

İşsizlik maaşı ne zaman, bayramdan önce mi yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı! İşte, İşsizlik maaşı ödeme tarihleri