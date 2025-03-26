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İşsizlik maaşı ne zaman, bayramdan önce mi yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı! İşte, İşsizlik maaşı ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
13:21
İşsizlik maaşı ne zaman, bayramdan önce mi yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı! İşte, İşsizlik maaşı ödeme tarihleri
İşsizlik maaşı, kendi isteği veya kusuru dışında işten çıkarılan bireylerin yararlandığı ödenektir. İşsizlik maaşı ödeme takvimine göre her ayın 5'inde hesaplara geçer. Ramazan Bayramı öncesinde bu ödeneğin erken yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Konu hakkında Bakan Işıkhan açıklamalarda bulundu. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman, bayramdan önce mi yatacak? İşte, ödeme tarihleri..