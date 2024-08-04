KPSS ÖABT SAATİ 2024: ÖSYM ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman, saat kaçta, kaç soru ve kaç dakika?

Giriş Tarihi: 04.08.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
10:03
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için geri sayım son buluyor. Adayların heyecanla beklediği oturum için o gün geldi çattı. KPSS ÖABT oturumu 4 Ağustos 2024 Pazar günü belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar sınav öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, öte yandan da KPSS ÖABT sınavının saat kaçta başlayacağı, kaç dakika süreceği ve kaç soru sorulacağı sorgulanıyor. Peki, KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kaç dakika, kaç soru?