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Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:59

BİLSEM mülakat sonuçları son durum 2024 | MEB ile BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları son dakika mercek altına alındı. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarına yerleşecek olan öğrenciler sonuçlar için araştırmalarını sürdürüyor. 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan BİLSEM mülakat sınavı değerlendirmelerinin ardından, sonuçlar MEB sınav sonuçları öğrenme ekranı üzerinden duyurulacak. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? İşte, detaylar…

BİLSEM mülakat sonuçları son durum 2024 | MEB ile BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları MEB kılavuzu ile 31 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak belirtilen tarihte sonuçlar açıklanmadı. Bu kapsamda sonuçlar için heyecanlı olan adaylar "BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı? 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

BİLSEM mülakat sonuçları son durum 2024 | MEB ile BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, BİLSEM bireysel değerlendirme sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz tarihinde ilan edilecekti.

Ancak söz konusu tarihte sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi.

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BİLSEM mülakat sonuçları son durum 2024 | MEB ile BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde Eğitim Alacak Öğrencilerin Bireysel Değerlendirme Sonuçları meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

BİLSEM mülakat sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

BİLSEM mülakat sonuçları son durum 2024 | MEB ile BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

BİLSEM sonuçları, meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler T.C kimlik numaraları ve doğum tarihi bilgileri ile sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

Sonuçlar açıklandığı zaman aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM mülakat sonuçları son durum 2024 | MEB ile BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt hakkı kazanan öğrenciler netlik kazanacak. Ardından bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz süreci başlayacak.

Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 05-09 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

BİLSEM kayıtları ise 05 Ağustos ile 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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