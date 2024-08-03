Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:59
BİLSEM mülakat sonuçları son durum 2024 | MEB ile BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
BİLSEM mülakat sonuçları son dakika mercek altına alındı. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarına yerleşecek olan öğrenciler sonuçlar için araştırmalarını sürdürüyor. 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan BİLSEM mülakat sınavı değerlendirmelerinin ardından, sonuçlar MEB sınav sonuçları öğrenme ekranı üzerinden duyurulacak. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? İşte, detaylar…