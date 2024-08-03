BİLSEM mülakat sonuçları son durum 2024 | MEB ile BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları MEB kılavuzu ile 31 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak belirtilen tarihte sonuçlar açıklanmadı. Bu kapsamda sonuçlar için heyecanlı olan adaylar "BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı? 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?