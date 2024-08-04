Giriş Tarihi: 04.08.2024 01:14
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
01:14
Aile Destek ödemesi bitti mi, son tarih ne zaman? 2024 Ağustos ayı Aile destek ödemesi bu ay hesaplara yatacak mı?
2024 Ağustos ayı Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, bitti imi soruları gündemde. 2022 yılından itibaren ödenmeye başlayan Aile destek paketinde Temmuz ödemeleri ihtiyaç sahiplerine yapıldı. 12 ay olarak planlanan ödemeler Temmuz ayı itibarıyla son bulmuştu. Bu kapsamda Ağustos ayı Aile destek ödemesi gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi?