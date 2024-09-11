Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
11:32
İPhone 16 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri açıklandı! İşte iPhone 16 ve Pro Max fiyatları listesi
Apple, 9 Eylül Pazartesi günü düzenlediği etkinlikte iPhone 16 serisini tanıttı. Seride yer alan modeller Phone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max oldu. Şimdi ise tüm gözler iPhone 16 Türkiye satış fiyatları listesine çevrildi. Peki, iPhone 16 satış fiyatı ne kadar olacak ve özellikleri nelerdir? İşte tüm ayrıntılar…