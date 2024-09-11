İPhone 16 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri açıklandı! İşte iPhone 16 ve Pro Max fiyatları listesi

Geçtiğimiz günlerde yapılan lansman ile birlikte iPhone 16 serisinin tüm modelleri tanıtıldı. Yapay zeka için tasarlanmış olan yeni serideki modellerin özellikleri ve satış fiyatları gündemdeki en önemli konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. '' iPhone 16 Türkiye satış fiyatı ne kadar oldu'' sorusu bu noktada akıllara geliyor.

iPHONE 16 SERİSİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Apple, teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni iPhone 16 serisini "It's Glowtime" etkinliğinde tanıttı. Şık tasarımı ve devrim niteliğindeki özellikleriyle öne çıkan iPhone 16, kullanıcı deneyimini daha önce hiç olmadığı kadar ileriye taşıyor. Apple CEO'su Tim Cook, etkinlikte yaptığı konuşmada iPhone 16'nın sunduğu yeniliklerin kullanıcıların hayatında büyük bir fark yaratacağını vurguladı. Özellikle "Apple Intelligence" adı verilen yeni yapay zeka özellikleri dikkat çekiyor. Cihaz, dayanıklılığını artıran %50 daha güçlü seramik ekranla korunuyor ve "havacılık sınıfı" alüminyum gövdesiyle sağlamlık sunuyor. Ayrıca, yeni kamera sistemi ve geliştirilmiş pil ömrü de bu modelin öne çıkan diğer yenilikleri arasında.