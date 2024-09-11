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Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:32

İPhone 16 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri açıklandı! İşte iPhone 16 ve Pro Max fiyatları listesi

Apple, 9 Eylül Pazartesi günü düzenlediği etkinlikte iPhone 16 serisini tanıttı. Seride yer alan modeller Phone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max oldu. Şimdi ise tüm gözler iPhone 16 Türkiye satış fiyatları listesine çevrildi. Peki, iPhone 16 satış fiyatı ne kadar olacak ve özellikleri nelerdir? İşte tüm ayrıntılar…

İPhone 16 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri açıklandı! İşte iPhone 16 ve Pro Max fiyatları listesi

Geçtiğimiz günlerde yapılan lansman ile birlikte iPhone 16 serisinin tüm modelleri tanıtıldı. Yapay zeka için tasarlanmış olan yeni serideki modellerin özellikleri ve satış fiyatları gündemdeki en önemli konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. '' iPhone 16 Türkiye satış fiyatı ne kadar oldu'' sorusu bu noktada akıllara geliyor.

iPHONE 16 SERİSİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Apple, teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni iPhone 16 serisini "It's Glowtime" etkinliğinde tanıttı. Şık tasarımı ve devrim niteliğindeki özellikleriyle öne çıkan iPhone 16, kullanıcı deneyimini daha önce hiç olmadığı kadar ileriye taşıyor. Apple CEO'su Tim Cook, etkinlikte yaptığı konuşmada iPhone 16'nın sunduğu yeniliklerin kullanıcıların hayatında büyük bir fark yaratacağını vurguladı. Özellikle "Apple Intelligence" adı verilen yeni yapay zeka özellikleri dikkat çekiyor. Cihaz, dayanıklılığını artıran %50 daha güçlü seramik ekranla korunuyor ve "havacılık sınıfı" alüminyum gövdesiyle sağlamlık sunuyor. Ayrıca, yeni kamera sistemi ve geliştirilmiş pil ömrü de bu modelin öne çıkan diğer yenilikleri arasında.

İPhone 16 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri açıklandı! İşte iPhone 16 ve Pro Max fiyatları listesi

iPhone 16, 6.1 inçlik Super Retina XDR ekranıyla karşımıza çıkıyor. Bu ekran, daha canlı renkler ve yüksek parlaklık sayesinde kullanıcıların görsel deneyimini üst seviyeye taşıyor. Yeni tasarımıyla da dikkat çeken cihaz, daha ince çerçeveler ve dayanıklılığı artıran seramik kalkan teknolojisi ile korunuyor. Bu sayede hem şıklık hem de sağlamlık bir arada sunuluyor.

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İPhone 16 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri açıklandı! İşte iPhone 16 ve Pro Max fiyatları listesi

EKRAN VE TASARIM

iPhone 16, 6.1 inç Super Retina XDR ekran
ile geliyor. Bu ekran, daha canlı renkler ve daha yüksek parlaklık sunarak kullanıcıların görsel deneyimini zenginleştiriyor. Ayrıca, yeni tasarımıyla daha ince çerçeveler ve dayanıklı seramik kalkan teknolojisi sunuyor.

PERFORMANS VE İŞLEMCİ

iPhone 16, Apple'ın en yeni A18 Bionic çipi ile güçlendirilmiş. Bu çip, daha hızlı performans ve enerji verimliliği sağlıyor. Oyunlar, uygulamalar ve çoklu görevler, bu yeni işlemci sayesinde daha akıcı ve hızlı bir şekilde çalışıyor.

DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

iPhone 16, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri ile geliyor. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre farklı depolama kapasiteleri arasından seçim yapabiliyor.

YAPAY ZEKA VE SİRİ

Apple, iPhone 16'da yapay zeka özelliklerine büyük önem vermiş. Siri, OpenAI'ın ChatGPT teknolojisi ile entegre edilerek daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getirilmiş. Siri, artık daha doğal ve akıcı bir şekilde kullanıcılarla etkileşim kurabiliyor.
Yeni tanıtılanlar arasında yer alan yeni işletim sistemi iOS 18 ise, geliştirilmiş gizlilik ayarları, yeni widget'lar ve daha iyi yapay zeka yetenekleri gibi birçok yeni özellik içeriyor.

İPhone 16 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri açıklandı! İşte iPhone 16 ve Pro Max fiyatları listesi

IPHONE 16 TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI NE KADAR?

Dünya çapındaki fiyat olarak en ucuz versiyon olan iPhone 16 128 GB, 799 dolar olacağı belirtildi. 256 GB ve 512 GB versiyonu ise sırasıyla 899 dolar ve 1099 dolardan satışa sunulacağı açıklandı.

iPhone 16 Başlangıç fiyatı: 64.999 TL

iPhone 16 Plus Başlangıç fiyatı: 73.999 TL

iPhone 16 Pro Başlangıç fiyatı: 82.999 TL

iPhone 16 Pro Max Başlangıç fiyatı: 99.999 TL

iPhone 16 Pro Max 1TB fiyatı: 119.999,00 TL

İPhone 16 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri açıklandı! İşte iPhone 16 ve Pro Max fiyatları listesi

İPHONE 16 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

iPhone 16 serisinin Türkiye satış programı henüz açıklanmadı. Ancak cihazların 23 Eylül itibariyle Apple Store mağazalarında yerini alması bekleniyor.

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