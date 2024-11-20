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Giriş Tarihi: 20.11.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:20

HAKİM VE SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ öğrenme ekranı 2024: Bakan Tunç açıkladı! HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri ile isim listesi

HSK atama isim listesi 2024 açıklandı. Adalete Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 hâkim ve savcının yeni görev yerlerine atandığını duyurdu. HSK Birinci Dairesi tarafından hâkim ve savcıların talepleri değerlendirmeye alınarak 19 Kasım 2024 günü ilan edildi. Atama listeleri www.hsk.gov.tr internet adresinden görüntülenebilecek. İşte 19 Kasım Hâkim ve savcı atama sonuçları isim listesi öğrenme ekranı

HAKİM VE SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ öğrenme ekranı 2024: Bakan Tunç açıkladı! HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri ile isim listesi

Hâkim ve savcı ataması isim listesi sorgulama ekranı Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarıyla araştırılmaya başladı. 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi 332 hâkim ve savcının görev yerleri belirlendi. İsim listesi www.hsk.gov.tr adresinde yayımlandı. İşte, hakim ve savcı atamaları 2024 sorgulama ekranı

HAKİM VE SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ öğrenme ekranı 2024: Bakan Tunç açıkladı! HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri ile isim listesi

HAKİM SAVCI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çalışmaları tamamlanan 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 hakim ve savcımızın yeni görev yerleri belirlenmiştir. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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HAKİM VE SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ öğrenme ekranı 2024: Bakan Tunç açıkladı! HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri ile isim listesi

HSK ATAMA LİSTESİ SORGULAMA

HSK resmi sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının talepleri değerlendirilerek 19.11.2024 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, kararnameler ekte ilan edilmiştir.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 25/11/2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Hâkim Savcı Atanma Talep Formu" başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur."

HAKİM VE SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ öğrenme ekranı 2024: Bakan Tunç açıkladı! HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri ile isim listesi

EK: 1- Adli Yargı Kararnamesi

EK: 2- İdari Yargı Kararnamesi

EK: 3- Yeniden İnceleme Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

HAKİM VE SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ öğrenme ekranı 2024: Bakan Tunç açıkladı! HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri ile isim listesi

YILMAZ TUNÇ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada atamaları duyurdu ve şu açıklamaya yer verdi:

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çalışmaları tamamlanan 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 Hakim ve Savcımızın yeni görev yerleri belirlenmiştir.

Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

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