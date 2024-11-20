HAKİM VE SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ öğrenme ekranı 2024: Bakan Tunç açıkladı! HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri ile isim listesi

YILMAZ TUNÇ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada atamaları duyurdu ve şu açıklamaya yer verdi:

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çalışmaları tamamlanan 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 Hakim ve Savcımızın yeni görev yerleri belirlenmiştir.

Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum."