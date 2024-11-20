Giriş Tarihi: 20.11.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
10:20
HAKİM VE SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ öğrenme ekranı 2024: Bakan Tunç açıkladı! HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri ile isim listesi
HSK atama isim listesi 2024 açıklandı. Adalete Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 hâkim ve savcının yeni görev yerlerine atandığını duyurdu. HSK Birinci Dairesi tarafından hâkim ve savcıların talepleri değerlendirmeye alınarak 19 Kasım 2024 günü ilan edildi. Atama listeleri www.hsk.gov.tr internet adresinden görüntülenebilecek. İşte 19 Kasım Hâkim ve savcı atama sonuçları isim listesi öğrenme ekranı