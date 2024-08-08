Giriş Tarihi: 08.08.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
13:05
BTK SON DAKİKA HABERİ | TikTok kapanacak mı? Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı açıkladı! TikTok'a erişim engeli gelecek mi?
BTK son dakika gelişmeleri ile TikTok kapanacak mı sorusu yanıt arıyor. Konu hakkında TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor." Açıklaması üzerine detaylar belli oldu. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi hakkında son gelişmeler mercek altına alındı. Peki, TikTok kapanacak mı? TikTok'a erişim engeli gelecek mi? İşte, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı açıkladı!