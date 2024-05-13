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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu! Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı hakkında olay sözler
Giriş Tarihi: 13.05.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 07:08

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu! Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı hakkında olay sözler

Son dakika haberi: Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki Fatih Karagümrük maçını son dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı. Bu galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı korudu. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk; Cimbom'un galibiyetini ve şampiyonluk ihtimalini değerlendirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan flaş şampiyonluk yorumu! Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı hakkında olay sözler

Son dakika haberi: Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki Fatih Karagümrük maçını son dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı. Bu galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı korudu. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk; Cimbom'un galibiyetini ve şampiyonluk ihtimalini değerlendirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan flaş şampiyonluk yorumu! Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı hakkında olay sözler

Trendyol Süper Lig'in 36. haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, Berkan Kutlu'nun son dakikalarda attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan flaş şampiyonluk yorumu! Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı hakkında olay sözler

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Fenerbahçe'nin de kazandığı haftada 6 puanlık farkı korumayı başardı ve iki takım arasında gelecek hafta oynanacak derbi öncesi rahat nefes aldı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan flaş şampiyonluk yorumu! Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı hakkında olay sözler

Süper Lig şampiyonunun belirlenmesine sayılı günler kalırken, SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk gündemi değerlendirdi.

İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan flaş şampiyonluk yorumu! Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı hakkında olay sözler

BÜLENT TİMURLENK: BETONCULAR

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