Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan flaş şampiyonluk yorumu! Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı hakkında olay sözler

BÜLENT TİMURLENK: BETONCULAR

Kat irtifakı kaçtı, girişleri ters dubleks yapsak daha kârlı olmaz mı? Yandaki sitede 3+1'ler baksana kaç milyondan gidiyor, demire, çimentoya zam gelecek, temel atmadan stok mu yapsak, uğrasana ofise bol betonlu bir sohbet edelim seninle. G.Saray siyaseti, Bizans oyunları, bir ay önce düğmeye basıp seçime girmeye karar verenler, "Bankalar Birliği'nden çıksak mı, faizler yüksek, krediyi nasıl olsa öderiz gel bak hafriyata başlayalım", Kemerburgaz'da piknik yapalım üyelerle...