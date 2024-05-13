Giriş Tarihi: 13.05.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
07:08
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu! Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı hakkında olay sözler
Son dakika haberi: Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki Fatih Karagümrük maçını son dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı. Bu galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı korudu. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk; Cimbom'un galibiyetini ve şampiyonluk ihtimalini değerlendirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...