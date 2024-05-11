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Giriş Tarihi: 11.5.2024 00:58 Son Güncelleme: 11.5.2024 01:04

Kuveyt Emiri Sabah, Meclis'i feshetti

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, Meclis'i feshettiğini ve anayasanın bazı maddelerini askıya aldığını duyurdu

AA
Kuveyt Emiri Sabah, Meclis’i feshetti

Kuveyt Emiri Sabah, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Meclis'in feshedilmesi ve anayasanın bazı maddelerinin 4 yılı aşmamak üzere askıya alınması talimatı verdik. Bu sürede demokratik süreç tüm yönleri incelenecek" ifadesini kullandı.

Bu adımı "ülkeyi kurtarmak ve ülkenin çıkarlarını güvence altına almak için alınmış zor bir karar" olarak nitelendiren Sabah, ülkenin "dayanılmaz zorluklar ve engellerle" karşı karşıya kaldığını belirtti.

Kuveyt Emiri Sabah, 15 Şubat'ta da Meclis'i feshetmişti.

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Kuveyt Emiri Sabah, Meclis'i feshetti
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