Tutmayan büyüye 10 yıl hapis talebi

Ankara'da sevgilisiyle kaçan kızını eve döndürmek isteyen Mehtap K.(42) büyücü tuzağının kurbanı oldu. Arkadaşının 'senin kızın kaçacak kız değildi, bunun altında muhtemelen bir şey yatıyor. Bildiğim bir hoca var' deyince kapısına gittiği Çetin D., kızında büyü olduğunu söyleyerek büyüyü bozdurma karşılığında 30 bin lira aldı. Ancak Mehtap K., kızı eve dönmeyince şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Hayrına yaptım. Para almadım' diyen Çetin D. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Mehtap K., kızının sevdiği kişiyle kaçtığını kızına büyü ya da muska mı yapıldığını öğrenmek için çevresindekilere bu işlerle ilgilenen biri olup olmadığını sordu. Bir müddet sonra bir hastanede görevli arkadaşı Çetin D. Mehtap K.'yı arayarak, "Senin kızın kaçacak kız değildi, muhtemelen bunun altında bir şey yatıyor. Benim bildiğim bir hoca var, istersen senin kızı ona gösterelim" dedi.Mehtap K., Çetin D.'nin bu isteğini kabul etti. Birlikte Altındağ ilçesinde bir hocaya gittiler. Çetin D. kendisinin aracı olduğunu hocanın 30 bin lira istediğini ücreti kabul ederse büyüyü bozduracağını ve en geç iki gün içinde kızının eve döneceğini söyledi. Çetin D.'nin bu isteğini de kabul eden Mehtap K., şüpheliyle Ulus semtinde buluşarak 30 bin lirayı elden teslim etti. Bir süre sonra Çetin D.'yi arayan M.K., konuştuklarının hiçbirinin olmadığını kızının eve dönmediğini belirterek, parasını geri istedi. Çetin D.'nin parasını vermeyeceğini söylemesi üzerine aralarındaki WhatsApp yazışmalarını da kanıt gösteren M.K, şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çetin D. hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.