Uslanmayan çeteye, ikinci operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sabah saatlerinde duyurduğu "Mahzen 43" operasyonunun detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilki 13 Şubat tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 41 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 13'ü tutuklanırken, 28 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Öte yandan, Kocaeli'nin Çayırova, Darıca ve Gebze ilçelerinde liderliğini U.Ö. isimli şahsın yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 19 tabanca, 3 tüfek, 20 kesici/delici alet, 1.505 fişek, 25 tüfek kartuşu ele geçirildi.

İKİNCİ OPERASYON

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı operasyonun devamında yapılan çalışmalar sonucu, sabah saatlerinde bir operasyon daha gerçekleştirildi. Daha önce de operasyon yapılan çetenin faaliyetlerine devam etme arayışı içinde olduklarının belirlenmesi ile birlikte 29 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin, ev ve iş yerleri ile üzerlerinde 4 adet 9 milimetre çaplı tabanca, 9 şarjör, 1 ruhsatsız tüfek, 1.250 adet fişek, 1 pala, 550 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyette işlemlerinin devam ettiği, tamamlanan işlemleri sonrasında Gebze Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.