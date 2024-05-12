T.C. KARAKOÇAN İCRA DAİRESİ

2020/15 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 14:15

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Elazığ İl, Karakoçan İlçe, Tepe Mahalle/Köy, Elazığ Şosesi Altı Mevkii Mevkii, 354 Ada, 5 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Elazığ ili, Karakoçan ilçesi, Tepe Mahallesi, Ada 354 ve parsel 5 de kayıtlı 1963,92 m2 alanlı arsa üzerinde bulunan 4/100 arsa paylı B blok 4. kat 10 bağımsız bölüm nolu mesken dosyada mevcut takbis belgesine göre tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Elazığ ili Karakoçan ilçesi Tepe Mahallesi Çiftlik Caddesi B blok açık adresindeki dava konu taşınmaz için, Karakoçan belediyesinden alınan imar bilgisine göre 354 ada 5 nolu parselde yer alana ana taşınmazın ayrık nizam 5 kat Taks: 0,30, Kaks 1,5 yapılaşma koşullarına haiz Konut lejantında olduğu bilgisi alınmıştır. Değerleme konusu taşınmazın yer aldığı 354 ada 5 nolu parsel üzerinden konumlu ana yapı+bodrum+zemin+4 normal kattan oluşan betonarme binadan ibarettir. Karakoçan Belediyesi ve Karakoçan Tapu Sicil Müdürlüğü Arşivinde yapılan incelemeler sonucu taşınmazlara ait onaylı mimari proje incelenmiş olup, taşınmaz antre hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, vc-lavabo ve 2 adet balkon hacimlerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Taşınmazların daire giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap, pencere doğramaları PVC dir. Salon ve odaların zeminleri laminat parke olup duvarlar plastik boya ile kaplıdır. Antrı-Hol zeminleri parke, mutfak ve ıslak hacim zeminleri ve duvarları ise plastik boya ile kaplanmıştır. Dava konusu B blok 4. Kat 10 nolu taşınmaz 142 m2 alanına sahiptir. Değerleme konusu taşınmazların bulunduğu bölge, konumu, yer aldığı binanın yaşı, taşınmazın kullanım amacı, iç mekan ve özellikleri gibi etkenler göz önünde bulundurularak çevredeki benzer nitelikteki gayrimenkullerin hali hazır değerleri ile karşılaştırılarak tüm müspet ve menfi unsurlar dikkate alınmak üzere taşınmaz için değer tahmin ve takdir edilmiştir. Taşınmaza ait bilgi ve değer tablosu aşağıda sunulmuştur. Arsa değeri bölgedeki arsa fiyatlarının 2800 TL/m2 olacağı düşünülmüştür.Yapı sınıfı 3. sınıf B grubuBirim Maliyet : 9000 TL/m2 Yapı Alanı : 142 m2, Yıpranma Payı %12142 m2*9000 TL/m2*0,88 :1.124,640,00 TL1963,92m2*4/100*2800 TL m2 : 219.959,04 TL Toplam : 1.344,599,04 TL eder.Elazığ İli Karakoçan İlçesi Elazığ Şosesi Altı Mevkii Tepe Mahallesi 354/5 Ada/Parsel B Blok 4 Kat 10 Bağımsız Bölüm Karakoçan / Elazığ1.963,92 m24/100Elazığ ili, Karakoçan ilçesi, Tepe Mahallesi, Çiflik caddesi B blok açık adresindeki dava konusu taşınmaz için Karakoçan belediyesinden alınan imar bilgisine göre 354 ada 5 nolu parselde yer alana ana taşınmazın ayrık nizam 5 kat taks:0,30, kak 1,5 yapılaşma koşullarına haiz konut lejantında olduğu bilgisi alınmıştır.1.344.599,04 TL%1Takyidattaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02029786

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