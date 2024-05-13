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Giriş Tarihi: 13.05.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 07:18

Yargı’nın kara gözlü Mercan’ı Eylül Uğuz’un aslında ablası da ünlü! Meğer o çocuk oyuncu Eylül’ün ablasıymış!

Yargı'nın tatlı Mercan'ı herkesi şaşırttı! Yargı dizisinde Mercan karakteriyle tanıdığımız çocuk oyuncu Eylül Uğuz sosyal medyada gündem oldu. Daha önce atv'nin sevilen dizisi "Küçük Bir Gün Işığı" da rol alan Eylül Uğuz, şimdilerde Yargı'da Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ilgaz ve Pınar Deniz'in canlandırdığı Ceylin karakterlerinin minik kızı Mercan karakterine hayat veriyor. 7 yaşındaki Eylül Uğuz'un hayatı merak konusunu oldu. Minik Eylül'ün ablasının da kendisi gibi çocuk ünlü olduğunu duyanlar şaşırıyor. Birbirlerine olan benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşler sosyal medyanın gündeminde. İşte Eylül Uğuz'un kendisi gibi oyuncu olan ablası…

Yargı’nın kara gözlü Mercan’ı Eylül Uğuz’un aslında ablası da ünlü! Meğer o çocuk oyuncu Eylül’ün ablasıymış!

Yargı dizisinde Mercan rolüyle izlediğimiz çocuk oyuncu Eylül Uğuz, sosyal medyanın gündemine oturdu. Eylül Uğuz, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Minik yıldızın hayatı merak konusu oldu

Yargı’nın kara gözlü Mercan’ı Eylül Uğuz’un aslında ablası da ünlü! Meğer o çocuk oyuncu Eylül’ün ablasıymış!

25 Eylül 2017 doğumlu olan oyuncu, daha önce "Küçük Bir Gün Işığı" adlı dizide rol aldı.

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Yargı’nın kara gözlü Mercan’ı Eylül Uğuz’un aslında ablası da ünlü! Meğer o çocuk oyuncu Eylül’ün ablasıymış!

Ayrıca reklam filmlerinden de tanıdığımız minik oyuncu sevimli halleriyle ilgi odağı oluyor.

Yargı’nın kara gözlü Mercan’ı Eylül Uğuz’un aslında ablası da ünlü! Meğer o çocuk oyuncu Eylül’ün ablasıymış!

Ceylin'le Ilgaz'ın kızı Mercan (Eylül Uğuz) hakkında şaşırtan detaylar ortaya çıktı.

Yargı’nın kara gözlü Mercan’ı Eylül Uğuz’un aslında ablası da ünlü! Meğer o çocuk oyuncu Eylül’ün ablasıymış!

7 yaşındaki Eylül'ün kendisi gibi ünlü bir de ablası var.

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