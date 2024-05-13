Giriş Tarihi: 13.05.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
07:23
ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi merak edilen gerçekleri tek tek anlattı! “Yarışmayla gelen şöhret hayatımızı kararttı”
Türkiye'de katıldığı bir TV yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçtiğimiz günlerde ABD'de yaşamını yitirdi. Fenomen Taktaş'ın annesi Ayhan Taktaş kızının ölümünden Türk asıllı ABD vatandaşı olan A.C.F'yi ve hayatlarını altüst eden şöhreti sorumlu tuttu. İşte acılı annenin sözleri…