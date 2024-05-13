ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi merak edilen gerçekleri tek tek anlattı! “Yarışmayla gelen şöhret hayatımızı kararttı”

BİZİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Neler yaptı A.C.F.?

Kızım kaç defa ayrılmaya çalıştı ama bir türlü kızımın peşini bırakmadı. Üç yıl boyunca zehir etti hayatımızı. Bizi sürekli tehdit ediyordu. "Seni öldürürüm, kızını da öldürürüm, kocanı da öldürürüm" diyordu. Yağmur bizimle yaşıyordu. Evimizin oraya gelip, sokakta bize kaç defa saldırdı. Biz fakir insanlarız, okuma-yazmamız bile yok. Biz baş edemedik bu adamla. Kızımı kurtaramadım. İstanbul'da kızımı otelde öyle kötü dövmüş ki Yağmur'umun dalağını almak zorunda kaldılar. Kızımı döverken videoya çekiyor. Dalağı patlayınca kızım çığlık atıyor. Kızımı o halde bırakıp gidiyor, otel görevlileri kızımı hastaneye yetiştiriyorlar. Kızım şikayetçi oldu, dava açıldı o adama. Davadan ceza alacak diye Adana'ya kızımın yanına geldi. Sonra da tehditle kızımı Amerika'ya götürdü.