Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi merak edilen gerçekleri tek tek anlattı! “Yarışmayla gelen şöhret hayatımızı kararttı”
Giriş Tarihi: 13.05.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 07:23

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi merak edilen gerçekleri tek tek anlattı! “Yarışmayla gelen şöhret hayatımızı kararttı”

Türkiye'de katıldığı bir TV yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçtiğimiz günlerde ABD'de yaşamını yitirdi. Fenomen Taktaş'ın annesi Ayhan Taktaş kızının ölümünden Türk asıllı ABD vatandaşı olan A.C.F'yi ve hayatlarını altüst eden şöhreti sorumlu tuttu. İşte acılı annenin sözleri…

Tuba KALÇIK
ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi merak edilen gerçekleri tek tek anlattı! “Yarışmayla gelen şöhret hayatımızı kararttı”

ABD'de sevgilisi A.C.F. tarafından öldürüldüğü iddia edilen Yağmur Taktaş'ın annesi Ayhan Taktaş, GÜNAYDIN'a konuştu. Anne Aktaş, kızının son konuşmasında "Anne bu adam beni aç bırakıyor, paramı, pasaportumu aldı. Beni eve kilitliyor" dediğini belirtip ekledi: "A.C.F. kızımın hayatına girdi, hayatımız bitti. Kızımı o öldürdü. Defnedilmeden önce gördüm; 40 kilonun altına inmiş, vücudu darp izleriyle dolu, saçı, kaşı kazınmış haldeydi"

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi merak edilen gerçekleri tek tek anlattı! “Yarışmayla gelen şöhret hayatımızı kararttı”

Bir yarışma programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen ay Amerika'da hayatını kaybetti. Annesi Ayhan Taktaş kızının erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğünü iddia ederek Yağmur'un Türkiye'de ve ardından Amerika'da yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi merak edilen gerçekleri tek tek anlattı! “Yarışmayla gelen şöhret hayatımızı kararttı”

Kızınız Yağmur'u kaybettiniz. Neler söylemek istersiniz?

Canım gitti. Yağmur'umu genç yaşta toprağa verdim. Bir anne için en zor acı. Gece yarısı telefon açtılar, "Kızınız öldü" dediler. Kızıma kıydılar. Yağmur'um çok çalışkan bir kızdı. Biz fakir bir aileyiz. Ben temizlik yaparak kızımı büyüttüm. Tek çocuğumdu. Kızım bana hep "Çok çalışıp, anneciğim seni rahat ettireceğim" diyordu. Ama A.C.F. kızımın hayatına girince, bizim de hayatımız bitti. Kızım kurtulamadı ondan.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi merak edilen gerçekleri tek tek anlattı! “Yarışmayla gelen şöhret hayatımızı kararttı”

BİZİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Neler yaptı A.C.F.?

Kızım kaç defa ayrılmaya çalıştı ama bir türlü kızımın peşini bırakmadı. Üç yıl boyunca zehir etti hayatımızı. Bizi sürekli tehdit ediyordu. "Seni öldürürüm, kızını da öldürürüm, kocanı da öldürürüm" diyordu. Yağmur bizimle yaşıyordu. Evimizin oraya gelip, sokakta bize kaç defa saldırdı. Biz fakir insanlarız, okuma-yazmamız bile yok. Biz baş edemedik bu adamla. Kızımı kurtaramadım. İstanbul'da kızımı otelde öyle kötü dövmüş ki Yağmur'umun dalağını almak zorunda kaldılar. Kızımı döverken videoya çekiyor. Dalağı patlayınca kızım çığlık atıyor. Kızımı o halde bırakıp gidiyor, otel görevlileri kızımı hastaneye yetiştiriyorlar. Kızım şikayetçi oldu, dava açıldı o adama. Davadan ceza alacak diye Adana'ya kızımın yanına geldi. Sonra da tehditle kızımı Amerika'ya götürdü.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi merak edilen gerçekleri tek tek anlattı! “Yarışmayla gelen şöhret hayatımızı kararttı”

'KIZIMA UYUŞTURUCU VERMİŞ'

Kızınız uyuşturucu kullanıyor muydu?

Hayır. Adana'dayken hiç böyle bir durumla karşılaşmadım. O adam kullanıyordu ama. Kızıma zorla içirtmiş olabilir. Benim kızım hiç öyle şeyler kullanmadı yanımdayken. Kızımı günlerce aç bırakıyordu sonra da o haldeyken kızıma uyuşturucu verince fenalaşmış. Kızıma tüm bunları yaşatan başta o adamın annesi. Kızımı Amerika'da annesi de darp etmiş.

SON DAKİKA