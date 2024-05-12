Kardeşi ablasına can oldu

Konya Şehir Hastanesi bölgenin sağlık üssü oldu. Önemli merkezleri bünyesinde bulunduran hastanede çevre illerden gelen birçok hasta şifa buluyor. Bir yıl önce ruhsat alan ve son 5 aydır da aktif olarak nakillerini gerçekleştiren Kemik İliği Nakil Merkezi de bunlardan biri. Merkezde bugüne kadar 6 allojenik (bir vericiden ya da donörden hücre alınan nakil) ve 13 otolog (hastanın kendisinden alınan kök hücrelerle gerçekleştirilen nakil) olmak üzere 19 kemik iliği nakli gerçekleştirildi. Allojenik nakillerin 4'ünün vericisi ise TÜRKÖK aracılığı ile temin edildi. Merkez, bugünlerde 20. hastaya nakil yapmaya hazırlanıyor. Uzman bir eczacının da görev yaptığı merkezde ayrıca hastalara psikolojik destekte sağlanıyor.İki yıl önce üniversiteye hazırlanırken lösemiye yakalanıp, merkezde gerçekleşen nakille sağlığına kavuşan Eda Ayşe Kan (20) da bu hastalardan biri. Eda, erkek kardeşi Berat Celal'den (17) yapılan nakille yeniden sağlığına kavuştu. Çok mutlu olduğunu söyleyen, Eda, "Mücadele ettim. Kardeşim de bana yeni bir hayat verdi. Damarlarımda kardeşimin kanı olduğu için çok mutluyum. Artık aramızda çok daha büyük bir bağ var" dedi. Hiç düşünmeden ablasına döner olan lise öğrencisi Berat Celal ise, "Ablama şifa oldum. Onun için yeni tertemiz bir sayfa açıldı. Bende buna destek verdiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.