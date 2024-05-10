Araç sahipleri dikkat! 5 gün sonra değişecek! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

ÇİN ETKİSİ

Çin'de açıklanan verilere göre de ülkede ihracat yüzde 1,5 ile beklentiler dahilinde, ithalat ise yüzde 8,4 ile öngörülerin üzerinde arttı. Uzmanlar, ithalat rakamlarının ülkede harcamaların yavaş yavaş da olsa artmaya başlamış olabileceğine işaret ettiğini ifade ediyor.