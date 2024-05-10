Giriş Tarihi: 10.05.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
08:41
Araç sahipleri dikkat! 5 gün sonra değişecek! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?
Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol jeopolitik risklerin gölgesinde sınırlı yükselişini sürdürüyor. Benzin ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için gelen son indirimle akaryakıt fiyatları gerilerken araç sahipleri yeni indirimler gelecek mi merak ediyor. İşte il il güncel mazot ve benzin fiyatı ile petrol piyasasındaki son gelişmeler…