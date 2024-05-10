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Haberler Fotohaber Araç sahipleri dikkat! 5 gün sonra değişecek! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 08:41

Araç sahipleri dikkat! 5 gün sonra değişecek! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol jeopolitik risklerin gölgesinde sınırlı yükselişini sürdürüyor. Benzin ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için gelen son indirimle akaryakıt fiyatları gerilerken araç sahipleri yeni indirimler gelecek mi merak ediyor. İşte il il güncel mazot ve benzin fiyatı ile petrol piyasasındaki son gelişmeler…

Araç sahipleri dikkat! 5 gün sonra değişecek! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

Akaryakıt fiyatları için gelen çifte indirim sonrası benzin ve mazot fiyatı düştü. Benzin ve motorin fiyatları için 5 gün sonra başlayacak yeni dönemi bekleyen araç sahipleri, Brent petrol tarafında yaşanan yeni gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına yansıyıp yansımayacağını da merak ediyor.

Araç sahipleri dikkat! 5 gün sonra değişecek! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı için indirim geldi. İndirim sonrası akaryakıt fiyatları listesi 13 bin bayide güncellendi. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan BRENT tarafında sıcak gelişmeler yaşanırken araç sahipleri gözlerini sektör temsilcilerinden gelecek haberlere çevirdi. Yeni indirim, zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Merak edilenler yanıt buldu.

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Araç sahipleri dikkat! 5 gün sonra değişecek! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

BRENT PETROL YÜKSELDİ

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,17 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkeleri ABD ve Çin'de talep endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.

Araç sahipleri dikkat! 5 gün sonra değişecek! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?
TALEP ENDİŞELERİ HAFİFLEDİ
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 430 bin varil azalacağı yönündeydi.
Söz konusu düşüş, ülkede bir süredir devam eden talep endişelerini hafifletti.
Araç sahipleri dikkat! 5 gün sonra değişecek! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

ÇİN ETKİSİ

Çin'de açıklanan verilere göre de ülkede ihracat yüzde 1,5 ile beklentiler dahilinde, ithalat ise yüzde 8,4 ile öngörülerin üzerinde arttı. Uzmanlar, ithalat rakamlarının ülkede harcamaların yavaş yavaş da olsa artmaya başlamış olabileceğine işaret ettiğini ifade ediyor.

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