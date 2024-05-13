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Haberler Yaşam 2 aylık bebeğin şüpheli ölümü: Babaannenin ifadesi kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:03

2 aylık bebeğin şüpheli ölümü: Babaannenin ifadesi kan dondurdu!

İstanbul'da 2 ay önce doğum yapan Ayseli I., bebeğinin rahatsızlandığını söyleyerek hastaneye gitti. Kol, bacak ve sırtında morluklar tespit edilen bebek kuvöze konsa da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcılık, bebeğin ölümünü şüpheli bulup soruşturma başlatırken babaannenin ifadesi tüyler ürpertti: Gelinim daha önce de…

ATAKAN IRMAK
2 aylık bebeğin şüpheli ölümü: Babaannenin ifadesi kan dondurdu!

Korkunç olay 19 Nisan'da İstanbul Fatih'te yaşandı. Kısa süre önce doğum yapan bir anne bebeğini sağlıklı bir şekilde hastaneden çıkardıktan bir gün sonra tekrar hastaneye gelerek bebeğinin rahatsızlandığını söyledi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesine acil koduyla getirilen bebeğin hayati fonksiyonlarında sorun olduğunu belirleyen doktorlar, bebeği ileri yaşam desteği ünitesine alarak müdahalede bulundu.

2 aylık bebeğin şüpheli ölümü: Babaannenin ifadesi kan dondurdu!

VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Doktorlar müdahale sırasında 2 aylık bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi morluklar tespit etti. Durum hastane polisine bildirilince baba Doğukan D. ve anne Ayseli I., nöbetçi savcıya bilgi verilerek gözaltına alındı.

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2 aylık bebeğin şüpheli ölümü: Babaannenin ifadesi kan dondurdu!

Aynı hastanede doğumda sorun yaşandığı için bebeğin küveze alınarak tedavi edildiği öğrenilirken, tedavi sonrası taburcu edilen bebeğin bu kez morluklarla gelmesi darp edildiği şüphesi uyandırdı.

2 aylık bebeğin şüpheli ölümü: Babaannenin ifadesi kan dondurdu!

ANNE VE BABA SORUMLU TUTULDU

Bu sırada tedavi gören bebeğin hayatını kaybettiği bilgisi verilince anne ve babanın ifadelerine başvuruldu. Şüpheli Ayseli I., bebeklerine herhangi bir darp yada şiddet uygulanmadığını, evde rahatsızlanması üzerine hastaneye apar topar getirdiklerini söyledi. Baba Doğukan D., ise bebeğin vücudunda bulunan morlukları hastaneye geldiğinde fark ettiklerini evde herhangi bir darp olayının meydana gelmediğini belirtti.

2 aylık bebeğin şüpheli ölümü: Babaannenin ifadesi kan dondurdu!

BABAANNENİN SAVUNMASI TÜYLER ÜRPERTTİ!

Doğukan D.'nin annesi Leyla D., verdiği ifadesinde, "Torunum dünyaya geldiğinde ziyaret sırasında hemşireler gelinimin çocuğunu istemediğini söylediler. Bunun üzerine Sosyal Hizmetlerden gelen personellerle ben konuşarak torunuma bakabileceğimi söyledim.

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