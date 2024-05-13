2 aylık bebeğin şüpheli ölümü: Babaannenin ifadesi kan dondurdu!

ANNE VE BABA SORUMLU TUTULDU

Bu sırada tedavi gören bebeğin hayatını kaybettiği bilgisi verilince anne ve babanın ifadelerine başvuruldu. Şüpheli Ayseli I., bebeklerine herhangi bir darp yada şiddet uygulanmadığını, evde rahatsızlanması üzerine hastaneye apar topar getirdiklerini söyledi. Baba Doğukan D., ise bebeğin vücudunda bulunan morlukları hastaneye geldiğinde fark ettiklerini evde herhangi bir darp olayının meydana gelmediğini belirtti.