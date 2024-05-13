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2 aylık bebeğin şüpheli ölümü: Babaannenin ifadesi kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
09:03
2 aylık bebeğin şüpheli ölümü: Babaannenin ifadesi kan dondurdu!
İstanbul'da 2 ay önce doğum yapan Ayseli I., bebeğinin rahatsızlandığını söyleyerek hastaneye gitti. Kol, bacak ve sırtında morluklar tespit edilen bebek kuvöze konsa da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcılık, bebeğin ölümünü şüpheli bulup soruşturma başlatırken babaannenin ifadesi tüyler ürpertti: Gelinim daha önce de…