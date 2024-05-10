Analı-kızlı obez tedavisi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Obezite Merkezi'nde 130 kiloyla başlayan zayıflama yolculuğunda 54 kilo veren, bu süreçte annesini de tedaviye ikna etti. Hastanenin hizmete girdiği Eylül 2022'den bu yana yaklaşık 1500 kişiye destek sunan Obezite Merkezi, 130 kilo olan Deniz Dere (35) ve 120 kilodaki annesi Fatma Dere'nin (54) de sağlıklı yaşama adım atmasını sağladı. Zayıflama sürecini anlatan Deniz Dere, "Benim ergenlikle başlayan, üniversite hayatımda artan bir kilo alma sürecim oldu. Sonrasında kilo vermeye çalıştım ama bilmeden yanlış denemelerde bulundum.Arkadaşlarımın tavsiyesiyle Etlik Şehir Hastanesi Obezite Merkezi'ne başvurdum. Merkezde 1.5 yıllık takip sürecimin ardından doktorlarımız tüp mide ameliyatı olmamı uygun gördü. Burada yaklaşık 8 ay önce ameliyatımı oldum. Ameliyata 130 kiloyla girdim, şu an 76 kiloyum. Vermem gereken biraz daha kilo var, onları burada diyetisyenlerimizle birlikte halledeceğiz" dedi. Terzi olan anne Fatma Dere de "Şimdiden 6-7 kilo verdim. Kızım sağlıklı yaşamım için bana çok güzel bir Anneler Günü hediyesi verdi" diye konuştu. AA