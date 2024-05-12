Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Esra Akkaya evlat sevgisini Etiyopyalı Can ile tatmıştı... Esra Akkaya’nın "Rengini sevdiğim evladım" dediği oğlu Can büyüdü! Son paylaşımına yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 13:51

Esra Akkaya evlat sevgisini Etiyopyalı Can ile tatmıştı... Esra Akkaya’nın "Rengini sevdiğim evladım" dediği oğlu Can büyüdü! Son paylaşımına yorum yağdı!

Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat süren başarılı oyuncu Esra Akkaya sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. Esra Akkaya son olarak oğlu Can ile bir karesini paylaşarak 'Anneler günümüz kutlu olsun' dedi. Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex'in son haline sanatçı dostlarından ve hayranlarından yorum yağdı...

Esra Akkaya evlat sevgisini Etiyopyalı Can ile tatmıştı... Esra Akkaya’nın Rengini sevdiğim evladım dediği oğlu Can büyüdü! Son paylaşımına yorum yağdı!

Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınan 54 yaşındaki oyuncu Esra Akkaya son olarak oğlu Can Alex ile paylaşım yaptı.

Esra Akkaya evlat sevgisini Etiyopyalı Can ile tatmıştı... Esra Akkaya’nın Rengini sevdiğim evladım dediği oğlu Can büyüdü! Son paylaşımına yorum yağdı!

Ünlü oyuncu Esra Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile magazinden uzak bir hayat sürse de paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini topluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Esra Akkaya evlat sevgisini Etiyopyalı Can ile tatmıştı... Esra Akkaya’nın Rengini sevdiğim evladım dediği oğlu Can büyüdü! Son paylaşımına yorum yağdı!

Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Akkaya'nın oğlu Can ile paylaşımları ilgi ile takip ediliyor.

Esra Akkaya evlat sevgisini Etiyopyalı Can ile tatmıştı... Esra Akkaya’nın Rengini sevdiğim evladım dediği oğlu Can büyüdü! Son paylaşımına yorum yağdı!

Başarılı oyuncu Esra Akkaya'nın kalbi oğlu Can Alex için atıyor.

Esra Akkaya evlat sevgisini Etiyopyalı Can ile tatmıştı... Esra Akkaya’nın Rengini sevdiğim evladım dediği oğlu Can büyüdü! Son paylaşımına yorum yağdı!

Esra Akkaya son olarak oğlu Can ile bir karesini paylaşarak 'Böyle gel 2024' dedi.

SON DAKİKA