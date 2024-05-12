Giriş Tarihi: 12.05.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
13:51
Esra Akkaya evlat sevgisini Etiyopyalı Can ile tatmıştı... Esra Akkaya’nın "Rengini sevdiğim evladım" dediği oğlu Can büyüdü! Son paylaşımına yorum yağdı!
Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat süren başarılı oyuncu Esra Akkaya sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. Esra Akkaya son olarak oğlu Can ile bir karesini paylaşarak 'Anneler günümüz kutlu olsun' dedi. Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex'in son haline sanatçı dostlarından ve hayranlarından yorum yağdı...