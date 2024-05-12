Orman yangınlarına karşı erken uyarı sistemi: MEUS

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından orman yangını tehlikesine karşı önceden önlem alınmasını sağlayan Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS) geliştirildi. Erken uyarı sistemi MEUS'un temelinde sıcaklık, rüzgar, yağış, nem ve sabit bakı haritalarını içeren bir algoritma bulunuyor. Bu algoritmanın işlemesiyle orman yangını çıkma riski bulunan bölgeler anlık olarak haritalandırılarak ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor. Bakan Mehmet Özhaseki de MEUS ile saatlik takip edilen veriler doğrultusunda olası yangın tehlikesine karşı önceden tedbir alınmasının sağlandığını belirtti.Bakan Özhaseki, "Yazılım yerli ve milli. Ülkemiz için gelecek 3 günü kapsayan orman yangını tehlike haritaları, saatlik olarak hazırlanıyor. Sistemde, rüzgarın hızı ve yönü, sıcaklık ve nem haritaları da yer alıyor. Tehlike oranları yüzde olarak sınıflandırılıp Türkiye haritası üzerinde renklendiriliyor. Her gün saatlik olarak hazırlanan verileri, Orman Genel Müdürlüğü ile de paylaşıyoruz" diye konuştu. Çalışmaların merkezine, bilimsel bilgiyi ve teknolojik gelişmeleri aldıklarını vurgulayan Özhaseki, "Bu kapsamda, yeşil vatanımız olan ormanlarımızı korumak için erken uyarı sistemi MEUS'u geliştirerek devreye aldık. Bu sistemle; orman sahamızı 7 gün 24 saat tarıyor, anlık olarak takip ederek risk analizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Özhaseki, her türlü imkanları kullanarak Yeşil Vatan'ı korumaya devam edeceklerini aktardı. AAMETEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanı Hakan Doğan yaz mevsimiyle yükselecek sıcaklıkların yangın riskine yol açabileceğini aktardı. Orman yangınlarının çıkmasında meteorolojik faktörlerin yanı sıra beşeri faktörlerin de etkili olduğunu belirten Doğan, "Bir cam kırığının meydana getirdiği bir küçük kıvılcımla çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ilerliyor ve geniş alanlara yayılıyor. Böylece MEUS, geniş alanlara yayılması muhtemel yangınlarla ilgili planlamalarda da çok büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı. Doğan, MEUS'tan elde edilen verileri Orman Genel Müdürlüğü ile anlık, AFAD ile günlük paylaştıklarını ifade etti.