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Kocaeli Başiskele’de panik dolu anlar: 5 hasta başka hastanelere nakledildi!
Giriş Tarihi: 11.05.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
21:14
Kocaeli Başiskele’de panik dolu anlar: 5 hasta başka hastanelere nakledildi!
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 8 katlı özel hastanenin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, hastanenin acil servis bölümünde tedavisi devam eden 5 hasta çevredeki hastanelere nakledildi.