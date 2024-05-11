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Haberler Yaşam Kocaeli Başiskele’de panik dolu anlar: 5 hasta başka hastanelere nakledildi!
Giriş Tarihi: 11.05.2024 21:14 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 21:14

Kocaeli Başiskele’de panik dolu anlar: 5 hasta başka hastanelere nakledildi!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 8 katlı özel hastanenin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, hastanenin acil servis bölümünde tedavisi devam eden 5 hasta çevredeki hastanelere nakledildi.

DHA
Kocaeli Başiskele’de panik dolu anlar: 5 hasta başka hastanelere nakledildi!

Yangın, saat 19.00 sıralarında Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu Güney Yanyol üzerinde bulunan 8 katlı özel hastanede çıktı.

Kocaeli Başiskele’de panik dolu anlar: 5 hasta başka hastanelere nakledildi!

Hastanenin bodrum katındaki güç kaynaklarının bulunduğu odada henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangınla birlikte çevreye duman yayıldı.

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Kocaeli Başiskele’de panik dolu anlar: 5 hasta başka hastanelere nakledildi!

Yangın nedeniyle bodrum katta bulunan acil servis bölümü ve zemin kat tamamen boşaltılırken, acil servis bölümünde tedavisi devam eden 5 hasta ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

Kocaeli Başiskele’de panik dolu anlar: 5 hasta başka hastanelere nakledildi!

İhbar üzerine hastaneye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kocaeli Başiskele’de panik dolu anlar: 5 hasta başka hastanelere nakledildi!

İtfaiye ekipleri, yaptığı çalışmaların ardından yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

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