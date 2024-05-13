Son dakika Beşiktaş haberi: Ali Gültiken'den Beşiktaş yorumu! "Gençleri kazanarak tamamladı"

Mecburen sağ önde oynayan Onur'un yaptığı harika ortaya Muleka'nın uçarak yaptığı mükemmel kafa vuruşu Beşiktaş adına bu maçın en güzel görüntüsü oldu. Maç bitimindeki Beşiktaş kadrosuna baktığımızda her şeye rağmen kazanılan 1 puanın az bir şey olmadığını söyleyebiliriz. İkinci yarı kulübeden gelen 5 oyuncunun tamamı Beşiktaş'ın altyapı oyuncularıydı. Demir Ege, Emrecan, Mustafa, Fahri ve Azad oyuna dahil oldukları andan itibaren Beşiktaş'ın ihtiyacı olan mücadele ve direnci kapasiteleri ölçüsünde ortaya koydular. Beşiktaş maçı kazanamasa da bu genç oyuncularına resmi maçta şans vermenin kazancıyla maçı tamamladı.