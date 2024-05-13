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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in torunu Burak Baran ateş püskürdü! 'Yerin dibine batsın dünya malı'
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:38

İbrahim Tatlıses'in torunu Burak Baran ateş püskürdü! 'Yerin dibine batsın dünya malı'

Oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var. Bunlardan biri de arasının bir türlü düzelmediği oğlu Ahmet Tatlı'dan olan torunu Mert Tatlı. 6 yıldır dedesi İbrahim Tatlıses'e ait Sarıyer'deki dairede oturan torun Mert Tatlı babası ile dedesinin arasındaki kavganın yanan tarafı oldu. Tatlıses, dairesini rızası dışında altı yıldır haksız işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlı'ya dava açmış ve kazanmıştı. Ünlü türkücüye son olarak ilk eşi Adalet Sara'dan olan kızı Gülşen'in oğlu Burak Baran sitem etti.

İbrahim Tatlıses’in torunu Burak Baran ateş püskürdü! ’Yerin dibine batsın dünya malı’

Bazı torunlarıyla ve çocuklarıyla sık sık sorun yaşayan İbrahim Tatlıses'e son olarak torunu Burak Baran'dan sitem geldi. İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'in oğlu Burak Baran sosyal medyadan dedesine isyan etti.

İbrahim Tatlıses’in torunu Burak Baran ateş püskürdü! ’Yerin dibine batsın dünya malı’

KEFENİMİZDE CEP YOK"

Ünlü türkücünün torunu Muğla Bodrum Bitez'de 48 dairelik site içerindeki evlerin dağıtıldığını söyledi.

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İbrahim Tatlıses’in torunu Burak Baran ateş püskürdü! ’Yerin dibine batsın dünya malı’

Muğla Bodrum Bitez'de 48 dairelik site içerindeki evlerin dağıtıldığını söyleyen Baran, "Çocukları birbirinden ayıran ne? Yıllardır yaşananları ben biliyorum. Mesele adil olmayan bir babalık söz konusudur. Söz konusu mal mülk değil yerin dibine batsın dünya malı kefenimizde cep yok." dedi.

İbrahim Tatlıses’in torunu Burak Baran ateş püskürdü! ’Yerin dibine batsın dünya malı’

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile son yıllarda yıldızı bir türlü barışmıyor.

İbrahim Tatlıses’in torunu Burak Baran ateş püskürdü! ’Yerin dibine batsın dünya malı’

Oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var. Bunlardan biri de arasının bir türlü düzelmediği oğlu Ahmet Tatlı'dan olan torunu Mert Tatlı.

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