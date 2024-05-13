Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
09:38
İbrahim Tatlıses'in torunu Burak Baran ateş püskürdü! 'Yerin dibine batsın dünya malı'
Oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var. Bunlardan biri de arasının bir türlü düzelmediği oğlu Ahmet Tatlı'dan olan torunu Mert Tatlı. 6 yıldır dedesi İbrahim Tatlıses'e ait Sarıyer'deki dairede oturan torun Mert Tatlı babası ile dedesinin arasındaki kavganın yanan tarafı oldu. Tatlıses, dairesini rızası dışında altı yıldır haksız işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlı'ya dava açmış ve kazanmıştı. Ünlü türkücüye son olarak ilk eşi Adalet Sara'dan olan kızı Gülşen'in oğlu Burak Baran sitem etti.