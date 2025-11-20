Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...

Araştırma, her 5 kişiden 1'inin sağlıkla ilgili bilgileri anlama, değerlendirme ve kullanmada yetersiz kaldığını göstermesi bakımından önem taşıyor." Gerçekten yüksek bir oran. Bu orana bir de gıdalar konusunda manipülatif sosyal medya paylaşımları, videolar vs. eklenince sorun büyüyor.

Her hafta bir sebze ya da meyve mucize gıda ilan edilirken, bazı gıda ürünleri de sakıncalı ilan ediliyor, hatta sosyal medyada linç ediliyor!

Vatandaş da YouTube, Instagram gibi sosyal medya platformlarında neyi okusa ya da izlese inanıyor!

Klişe olacak ama eğitim şart!

Örneğin Sabri Ülker Vakfı tarafından, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerine yönelik "Sınıf İçinde Gıda Okuryazarlığı Yarışması" düzenliyor.

Öğrencilerinin gıda ve beslenme okuryazarlığı alanındaki farkındalığını artıracak en yaratıcı ve sürdürülebilir sınıf içi uygulamaları geliştiren üç öğretmene konferansta ödül verildi.

Öğretmenlerimiz bu alanda sınıf içinde uygulanan projeler geliştirmişler.

Böyle öğretmenlerin sayısı artıkça gıda okuryazarlığında daha bilinçli bir nesil yetişir.