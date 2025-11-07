Giriş Tarihi: 07.11.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:05
Mutfak Bahane'nin sunucusu Nursel Ergin kanseri yendikten sonra yaşadıklarını anlattı: Kimseyi görmek istemiyorum!
Önce rahim, sonra meme kanserine yakalanmış, "Neredeyse kemiğe sıçrıyormuş, çok geç kalıyormuşuz" sözleriyle hastalığını ilk kez GÜNAYDIN YouTube kanalında açıklamıştı… Tam 9 ay sonra bir araya geldik Nursel Ergin ile. "Seninle görüştükten sonra bile değiştiğimi hissediyorum. Çok değişik bir süreçmiş" diyen Ergin, "Çok şükür atlattım, bitti. Gayet de kalkabildim işin altından" sözleriyle müjdeli bir haber verdi bu kez. Peki, hastalık sürecinde neler yaşadı? Sosyal medyadan ve çevresinden nasıl dönüşler aldı? Hepsini her zamanki gibi tüm içtenliğiyle yanıtladı yine. Tatlı da bir heyecanı var… Nursel Ergin ile Mutfak Bahane 10 Kasım Pazartesi günü yeni sezona "Merhaba" diyor. Biz de hem programı, hem yaşadıklarını konuştuğumuz keyifli bir program gerçekleştirdik. İşte tüm detaylar…