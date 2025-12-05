Gözleri Karadeniz’in Güneş’i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm

-Uzak mesafe ve özlem demişken sormadan olmaz: Uzak mesafede sakin, dingin, huzurlu bir ilişki mi; yakın mesafede tartışmalı, hararetli bir ilişki mi?

C hiçbiri. Bu ben değilim (gülüyor). Biz onu kombinasyon yapalım. Yakın mesafe, sakin ve huzurlu bir ilişki.

UZAK MESAFE İLİŞKİSİ BANA GÖRE DEĞİL, BEN TEMAS İNSANIYIM

-O tabii ki hepimizin istediği bir şey…

Ben herkesin dileği ve duası olan bir şeyi söyledim aslında ama yok yani çalkantılı, hararetli bir ilişki… Dinamik başka bir şey. Dinamizm olmalı ilişkide, evet. Ama böyle zikzak, zikzak, zikzak… Ben öyle bir insan değilim. Ben daha stabil bir insanım zaten. Yakın mesafe olursa da tadından yenmez yani. Ben temas insanıyım.