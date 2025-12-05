Giriş Tarihi: 05.12.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:57
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Kapadokya'daki röportajın ardından tam iki yıl sonra bu kez Rize'de buluştuk… Gözleri Karadeniz'in senaryosunu okuduğu ilk anda "Yerim olduğunu hissettim, Güneş olabileceğimi anladım" diyen Özge Yağız, projeye kalbine dokunan bir hisle başladığını anlattı. Karadeniz'in sert havasına, bölgenin ritmine ve yeni hayatın alışkanlıklarına uyum sağlama sürecini tüm içtenliğiyle anlattı. Rol arkadaşı Halit Özgür Sarı'yla kurduğu özel bağı "Şahsına münhasır bir partnerliğimiz var, birbirimizi hiç incitmedik" sözleriyle tarif eden Yağız; setteki enerjilerinden mizah diline, güven duygusundan oyun alışverişine kadar yaşadıkları her detayı paylaştı. Kendisiyle ilgili bilinmeyenlere de değindi; uzak mesafe ilişkileri, aşkın sabır sınavı, geleceğe dair sade istekleri ve iç dünyasına dair itiraflarıyla samimi bir yolculuğa çıkardı bizi… Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız, Günaydın YouTube kanalında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.