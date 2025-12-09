Gözleri Karadeniz’in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!

-Nasılsınız, nasıl gidiyor Rize'de hayat?

Eren Ören: Rize çok güzel. Hem coğrafi olarak hem yemekleri güzel, insanı güzel, havası güzel. Vakit geçirmek çok keyifli burada. Çalışmak da bir o kadar keyifli. Kendine göre bir güzelliği var buranın tabii hayatımızda.

Türkü Su Demirel: Rize çok güzel. İnsanı çok güzel kucakladı bizi. Biraz havası bizi yönlendiriyor. Onun dışında çok keyifli çalışıyoruz burada. Buranın oksijeni zaten herhalde hepimizin ömrüne bir beş sene ekledi diye düşünüyorum (gülüyor).