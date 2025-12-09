Giriş Tarihi: 09.12.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:07
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Rize'nin sisli yamaçlarında başlayan yolculuk… "Gözleri Karadeniz" senaryosunu ilk okuduklarında Dursun ile Fatoş'un samimi, içten ve sıcak hikâyesinin onlara geçtiğini söyleyen Eren Ören ve Türkü Su Demirel, karakterlerinin dünyasına nasıl adım attıklarını anlattı. Bölgenin sert havasına, hızlı akan set ritmine ve Karadeniz'in kendine has enerjisine uyum sağlama süreçlerini tüm içtenlikleriyle paylaştılar. İlk tanışmalarındaki doğal uyumun, ekrandaki kimyalarına nasıl yansıdığını; hikâyenin duygusunu taşırken neler yaşadıklarını samimi bir dille aktardılar… "Gözleri Karadeniz"in Dursun'u ve Fatoş'u, Günaydın YouTube kanalında bu haftaki konuklarım oldu. Hayat hikayelerinden kariyer süreçlerine, merak edilenlerini anlattılar.