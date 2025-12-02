Gözleri Karadeniz’in Azil’i Halit Özgür Sarı: Prag’da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!

KARADENİZ'İN ŞİVESİ ÇOK ZOR, AYAK UYDURMAYA ÇALIŞIYORUZ

-Nasıl bir deneyim senin için?

Zor. Karadeniz başka, şöyle başka. Ben doğulu olduğum için büyük bir fark var arada. Kültürel bir fark. Keza biliyorsunuz çok da konuşulan bir şey şive. Şivesi çok zor Karadeniz'in. Bakalım bir şekilde öğrenmeye, ayak uydurmaya, buranın enerjisine bürünmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi yine bunu severek yapmak marifet. Biz zaten Karadeniz'i çok sevdik. Karadeniz bizi böyle çat diye aldı içine. Şimdi böyle dalgaların arasında resmen bir sağa bir sola bir sağa bir sola savruluyoruz ama zaten Karadeniz'i Karadeniz yapan özellik de bu. Hoyratlık.

GECE ŞEREFİMLE GİTTİM SERUMUMU YEDİM AMA O KEYFİ ALDIM

-Denizin çocuğu diye bahsediliyor karakter analizinde senin. Nasıl bir şey "Denizin çocuğu" olmak?

Çok güzel. Ya artık o konuda oraları kendime o kadar inanmış buldum ki şu an deniz çekimlerinde daha mutlu oluyorum. Geçen hafta ateşli ateşli bir deniz çekimi yapmak zorundayız ve bütün gün denizde olacağız. Ve teknelerden birini ben sürüyorum. Ful rüzgar yiyorum ama bu kadar mı keyifli olur rüzgar? Gece şerefimle gittim acile serumumu yedim ama o gün o keyfi aldım yani.