Giriş Tarihi: 02.12.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:09
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Prag'da bir gece yarısı senaryoyu okuduğunda "Tüylerim diken diken oldu" dedi. O an İstanbul'dan Rize'ye uzanan bir hikayenin kapıları aralandı… Karadeniz'in sert rüzgârları ve bölgenin diliyle karşılaşmak, Halit Özgür Sarı'nın oyunculuğuna yeni bir yoğunluk kattı. Azil karakterine girerken hem denizin hem de hikâyenin ritmine bürünmenin zorluklarını anlattı; deniz çekimlerinden biri için "Gece şerefimle gidip serumumu yedim ama o gün o keyfi aldım" itirafında bulundu. Kardeşlerim'den tanıdığı dost yüzlerle yeniden çalışmanın verdiği güveni, partneri Özge Yağız'la kurduğu "ömrümce anlatacağım" seviyesindeki uyumu ve 30'lu yaşların getirdiği olgunlaşmayı samimiyetle paylaştı… Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı, Günaydın YouTube kanalında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.