Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu’dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...

AŞK-I MEMNU'NUN SENARYOSUNU OKUMADAN BODOSLAMA GİRDİM

-Aralarda birkaç iş daha bulunuyor ama ben herkesin hafızasına kazınan "Aşk-ı Memnu" dizisine gelmek istiyorum. Öncelikle proje ilk geldiğinde ne düşündünüz, dahil olmaya nasıl karar verdiniz?

Biz o bölüme geçemedik (gülüyor). Aşk-ı Memnu'du öyle olmadı. Orada halayı oynayan Gülsen Tuncer var. Yılların duayen oyuncusu ve benim de hocam. Ben de ona Gülsen anne derim. Gülsen anne bir projeye başlıyordu. Onların çekimleri başlamıştı hatta. Orada bir Katya arıyorlarmış. Ama hani henüz bir Katya bulunmamış. Dolayısıyla onlar başlamış çekime ama Katya'sız sahneler çekiliyormuş. Dedi ki "Ay Yapım'a gidiyorum ben. Sen de gel seni bir görsünler en azından tanıştırayım. Olursa olur olmazsa olmaz" dedi. Ben de "İyi" dedim. O gün bir yere gitmiştik, bende de böyle topuklu terlikler var. Saçlar uzun olduğu için topladım böyle tepeden. İçeriye girdim orada bir adam vardı, "A Katya Katya" dedi yukarıdan. Baktım ama önde de bir kız var, Rus bir manken. Oyunculuk falan da yapıyordu, ismini bilmiyorum. Böyle mavi gözlü, sarışın bir kız. Ben dedim ki kız Rus, kesin onu aldılar. Ben de Balkan kökenliyim ama "Onu aldılar herhalde" dedim. Ama Katya diye adam bana bakıyor hala. Barış Yöş geldi, sonra bana oyunu verdi. "Hemen küçük bir audition alalım." dedi. "Tamam" dedim, çektik. Sonra Barış dedi ki, "Benim için tamam, hocam görsün." Sonra Hilal Hanım beni gördü. "Tamam" dediler, akşam konuştuk, 6.30'da aldılar. Dolayısıyla o kadar hızlı oldu ki, ben daha senaryoyu oku, bak nedir, ne değildir hiçbir şey bilmiyorum. Çok hızlı başladı, hiçbir şey okumadan direkt bodoslama girdim ben.