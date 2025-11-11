Giriş Tarihi: 11.11.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 16:20
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Kapalıçarşı'nın kalabalığından set ışıklarına uzanan bir hayat hikâyesi… Tesadüflerle başlayan ama aslında hep içinde olan bu yolculuk, onu televizyonun tanınan yüzlerinden biri yaptı. "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Katya karakteriyle bir döneme damga vurdu, ama o sadece ekrandaki rolleriyle değil, çizgisinden ödün vermeyen tavrıyla da dikkat çekti. "Dansözü de oynarım, kapalıyı da ama teşhirciliği sevmem" diyen Kaplan, kariyerinde kendi sınırlarını belirlemiş bir oyuncu olarak öne çıktı. Oyunculukta disipline, emeğe ve gerçekçiliğe vurgu yapan sanatçı, sektördeki kalıplaşmış yargıları cesurca eleştirdi. "Biyografi'k" yeni bölümünde Ufuk Kaplan'ın hayatına ışık tutuyor; çocukluğundan gençliğine, sanat hayatından bilinmeyenlerine kadar merak edilenlerini irdeliyor.