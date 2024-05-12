Yerliler 10.2 milyar $ sattı yabancı 12.8 milyar $ getirdi

Yerel seçimlerin ardından enflasyonla mücadelenin devamına ve ekonomik programın uygulanmasına yönelik verilen kararlılık mesajları, dünya piyasalarında Türkiye'nin algısını pozitife çevirdi. Yabancıların Türk varlıklarına olan ilgisi artarak devam ederken, yerli yatırımcıların da döviz satışları hızlandı. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) 270 baz puanın altına gerileyerek 4 yılın en düşük seviyesine inerken, not artırımlarının devam edeceği ve gri listeden de çıkılacağı beklentisiyle yabancı girişinin devam edeceği belirtiliyor.Yabancı yatırımcıların yerel seçimlerin öncesinde başlayan girişi, seçimlerin ardından hız kazandı. Yabancılar 29 Mart- 3 Mayıs tarihleri arasında hisse senedinde 534 milyon dolarlık, Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) 1 milyar 604 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Bu dönemde yabancının swap kanalıyla girişi ise 10.7 milyar dolara ulaştı. Böylece yerel seçimlerin ardından toplam yabancı girişi 12.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervindeki iyileşme ise 26.7 milyar dolara ulaştı. Yurt dışında yerleşiklerin 6 haftadır devam eden DİBS alımları 22 Mart haftasından bu yana 1 milyar 716 milyon dolara ulaşırken, 6 haftalık periyotlar dikkate alındığında bu durum aralıktan bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret etti. Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 24 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Yabancı yatırımcıların Türk Lirası varlıklara adeta hücum ettiği bu dönemde, yerliler de döviz hesaplarını bozdurarak TL mevduata rekor kırdırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 29 Mart'ta 210 milyar 133 milyon dolar olan bankalardaki döviz hesaplarının büyüklüğü, 7 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 200 milyar 178 milyon dolara indi. Döviz hesaplarında bu süreçte yaşanan düşüş 10 milyar 241 milyon dolar oldu.Söz konusu tarihler arasında TL mevduat toplamı ise 607 milyar TL artarak 9 trilyon 302 milyar lira ile tarihi zirveye çıktı. Mart sonunda yüzde 41.5 olan TL mevduat oranı 3 Mayıs'ta yüzde 44.3'e yükselirken, Kur Korumalı Mevduat'ın oranı ise yüzde 14.7'den 14.3'e idi. Yabancı para mevduat oranı da yüzde 43.8'den 41.4'e geriledi. Yatırımcıların TL varlıklara ilgisi, Hazine'nin geçen hafta düzenlediği 2 yıllık tahvil ihalesine de yansıdı. İhaleye piyasa yapıcı bankalardan 21 milyar liraya yakın talep geldi. Son 3 yılda düzenlenen 2 yıl vadeli 24 ihaleye gelen toplam talep 42 milyar lira olmuştu. TL varlıklara uluslararası yatırımcı ilgisini de yansıtan CDS'in düşüşü, kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu değerlendirmeleri, ekonomi yönetiminin dezenflasyonun tesis edilmesine yönelik kararlı adımları, Türkiye'nin dış finansmana erişimini artırmayı sürdürmesinden alınan sinyallerle birlikte devam ediyor. Analistler, söz konusu harekette, Türkiye'nin yurt dışı swap kanallarını açmak için adımlar attığına yönelik haber akışının etkili olduğunu ifade etti. Martta Fitch, bu ay da Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltirken, Moody's'in de 19 Temmuz'daki Türkiye değerlendirmesinde not artırımına gitmesi bekleniyor.Yılın ilk 2 ayında ödemeler dengesi 5.8 milyar dolar açık verirken, geçen yılın aynı dönemine göre cari açıktaki iyileşme yaklaşık 14 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış cari açık da şubatta 31.8 milyar seviyesinde gerçekleşti. Şubat 2023'te yıllıklandırılmış cari açık 56,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.