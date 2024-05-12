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Haberler Galeri Afişe kızıp oyunculuğu bıraktı bakın şimdi ne yapıyor? İşte Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i Cengiz Nezir'in değişimi!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 07:34

Afişe kızıp oyunculuğu bıraktı bakın şimdi ne yapıyor? İşte Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i Cengiz Nezir'in değişimi!

Usta oyuncu Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı Bozum Cahit karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ünlü isim Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi Yeşilçam'ın kült filmlerinde rol almıştı. Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı ile yükseldiği kariyerini bir anda bırakarak farklı bir sektöre geçiş yapmıştı. Afişe kızarak oyunculuğu bırakan Cengiz Nezir'i şimdi gören tanıyamıyor. 66 yaşında olan Cengiz Nezir hakkındaki gerçekle sevenlerini şaşırtıyor. İşte Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i Cengiz Nezir'in son hali...

Afişe kızıp oyunculuğu bıraktı bakın şimdi ne yapıyor? İşte Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i Cengiz Nezir’in değişimi!

Ünlü oyuncu Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı 'Bozum Cahit' karakteriyle ünlenmişti. Usta isim Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi Yeşilçam'ın birbibirinden sevilen filmlerinde oynamıştı.

Afişe kızıp oyunculuğu bıraktı bakın şimdi ne yapıyor? İşte Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i Cengiz Nezir’in değişimi!

Unutulmaz filmlere imza atan Cengiz Nezir, bir anda oyunculuğu bırakarak sevenlerini üzmüştü.

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Afişe kızıp oyunculuğu bıraktı bakın şimdi ne yapıyor? İşte Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i Cengiz Nezir’in değişimi!

66 yaşındaki Cengiz Nezir, oyunculuğun ardından bambaşka bir işe yönelmişti.

Afişe kızıp oyunculuğu bıraktı bakın şimdi ne yapıyor? İşte Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i Cengiz Nezir’in değişimi!

'Bozum Cahit' karakteriyle tanıdığımız Cengiz Nezir, şimdilerde tokacılık yapıyor.

Afişe kızıp oyunculuğu bıraktı bakın şimdi ne yapıyor? İşte Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i Cengiz Nezir’in değişimi!

Cengiz Nezir, yönetmen ve senarist Yavuz Turgul'a kızdığı için oyunculuğu bıraktığını itiraf etmişti.

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