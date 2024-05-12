Serie A’da Juventus, Salernitana ile 1-1 berabere kaldı

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, uzatma dakikalarında bulduğu golle konuk ettiği lig sonuncusu Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 36. hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Salernitana, 27. dakikada Niccolo Pierozzi'nin golüyle Juventus karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Juventus, 90+1'de Adrien Rabiot'un golüyle 1 puanı kurtardı. Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız, 77. dakikada oyuna girdi.

Inter'in şampiyonluğunu ilan ettiği Serie A'da, Milan 74 puanla ikinci, Bologna ve Juventus ise 67'şer puanda bulunuyor.