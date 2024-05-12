Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Serie A'da Juventus, Salernitana ile 1-1 berabere kaldı
Giriş Tarihi: 12.5.2024 22:20

Serie A'da Juventus, Salernitana ile 1-1 berabere kaldı

Serie A’da Juventus, Salernitana ile 1-1 berabere kaldı

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, uzatma dakikalarında bulduğu golle konuk ettiği lig sonuncusu Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, uzatma dakikalarında bulduğu golle konuk ettiği lig sonuncusu Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 36. hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Salernitana, 27. dakikada Niccolo Pierozzi'nin golüyle Juventus karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Juventus, 90+1'de Adrien Rabiot'un golüyle 1 puanı kurtardı. Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız, 77. dakikada oyuna girdi.

Inter'in şampiyonluğunu ilan ettiği Serie A'da, Milan 74 puanla ikinci, Bologna ve Juventus ise 67'şer puanda bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Serie A'da Juventus, Salernitana ile 1-1 berabere kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA