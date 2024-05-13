Giriş Tarihi: 13.05.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
07:02
Şarkıcı Zeliha Sunal’a üvey kızından şok suçlama! “Kardeşim doğa kayıp umarım hayattadır”
Günaydın, sanatçı Zeliha Sunal'ın herkesten sakladığı bir oğlunun olduğunu ve onu 5 yaşından beri görmediğini ortaya çıkarmıştı. Bu gelişme üzerine açıklama yapan Zeliha Sunal, olayı doğrulayıp, "Genç yaşta evlendim, bir oğlum oldu. Aile içi baskı nedeniyle eşimden ayrıldım. Eve dönmemi sağlamak için oğlumu bana vermediler. İletişim kurmaya çalıştım ama çocuk benimle görüşmek istemedi" dedi. Bu gelişme üzerine Zeliha Sunal'ın üvey kızı N.A.S., avukatı aracılığıyla çok konuşulacak bir açıklama yaptı.