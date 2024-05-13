Şarkıcı Zeliha Sunal’a üvey kızından şok suçlama! “Kardeşim doğa kayıp umarım hayattadır”

Türkiye günlerdir Zeliha Sunal'la ilgili dramı konuşuyor. GÜNAYDIN, geçen hafta Zeliha Sunal hakkında arka arkaya atılan "Sen önce çocuğunla ilgilen" mesajlarının peşine düşmüştü. Ardından Zeliha Sunal'ın herkesten sakladığı bir oğlunun olduğu ve onu 5 yaşından beri görmediği ortaya çıkmıştı. Bu gelişme üzerine açıklama yapan Zeliha Sunal, olayı doğrulayıp, "Genç yaşta evlendim, bir oğlum oldu.