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Haberler Galeri Şarkıcı Zeliha Sunal’a üvey kızından şok suçlama! “Kardeşim doğa kayıp umarım hayattadır”
Giriş Tarihi: 13.05.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 07:02

Şarkıcı Zeliha Sunal’a üvey kızından şok suçlama! “Kardeşim doğa kayıp umarım hayattadır”

Günaydın, sanatçı Zeliha Sunal'ın herkesten sakladığı bir oğlunun olduğunu ve onu 5 yaşından beri görmediğini ortaya çıkarmıştı. Bu gelişme üzerine açıklama yapan Zeliha Sunal, olayı doğrulayıp, "Genç yaşta evlendim, bir oğlum oldu. Aile içi baskı nedeniyle eşimden ayrıldım. Eve dönmemi sağlamak için oğlumu bana vermediler. İletişim kurmaya çalıştım ama çocuk benimle görüşmek istemedi" dedi. Bu gelişme üzerine Zeliha Sunal'ın üvey kızı N.A.S., avukatı aracılığıyla çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Şarkıcı Zeliha Sunal’a üvey kızından şok suçlama! “Kardeşim doğa kayıp umarım hayattadır”

Türkiye günlerdir Zeliha Sunal'la ilgili dramı konuşuyor. GÜNAYDIN, geçen hafta Zeliha Sunal hakkında arka arkaya atılan "Sen önce çocuğunla ilgilen" mesajlarının peşine düşmüştü. Ardından Zeliha Sunal'ın herkesten sakladığı bir oğlunun olduğu ve onu 5 yaşından beri görmediği ortaya çıkmıştı. Bu gelişme üzerine açıklama yapan Zeliha Sunal, olayı doğrulayıp, "Genç yaşta evlendim, bir oğlum oldu.

Şarkıcı Zeliha Sunal’a üvey kızından şok suçlama! “Kardeşim doğa kayıp umarım hayattadır”

Aile içi baskı nedeniyle eşimden ayrıldım. Eve dönmemi sağlamak için oğlumu bana vermediler. İletişim kurmaya çalıştım ama çocuk benimle görüşmek istemedi. O benim içimdeki yara" açıklamasını yapmıştı.

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Şarkıcı Zeliha Sunal’a üvey kızından şok suçlama! “Kardeşim doğa kayıp umarım hayattadır”

'ONUNLA DAVAMIZ VAR'

Sunal'ın bu açıklamasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Zeliha Sunal'ın üvey kızı N.A.S., avukatı aracılığıyla çok konuşulacak bir açıklama yaptı:

Şarkıcı Zeliha Sunal’a üvey kızından şok suçlama! “Kardeşim doğa kayıp umarım hayattadır”

"Zeliha Sunal'ın kendisini mağdur gibi göstermesine inanamıyorum. Sunal'ın oğlu, benim de kardeşim olan Doğa şu an 47 yaşında ve 1987 yılından bu yana kayıp, umarım hayattadır.

Şarkıcı Zeliha Sunal’a üvey kızından şok suçlama! “Kardeşim doğa kayıp umarım hayattadır”

Bu arada annesi onunla hiç ilgilenmedi." N.A.S., üvey annesi Zeliha Sunal ile bir davasının olduğunu, bu yüzden çıkıp açıklama yapamadığını, bunun yerine avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla konuştuğunu belirtti.

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