Son dakika haberi: Onuachu Trabzon'da fırtına estirdi! "Sakatlığı ve Afrika Kupası’nda olduğu maçlarda..."

Transfer edildikten sonra şu an takımın bulunduğu yerde en büyük katkı yapan oyuncuların başında. Sakatlığı ve Afrika Kupası'nda olduğu maçlarda Trabzonspor'un ön tarafında sorunlar öne çıktı. Çünkü Enis Destan'ın, her ne kadar yetenekli bir oyuncu olsa da gerekli yeterliliği gösteremediğini düşünüyorum. Bu maçta bir başka gerçek var ki, Meunier bu takım için çok önemli bir isim olduğu gerçeğini gösterdi. Visca ile ikili oyunlarda geldiği günden bu güne kadar atak girişimleri ve de gole verdikleri katkılar çok fazla.