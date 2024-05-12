Türkiye’den İsrailli Bakan Katz’ın hadsiz sözlerine sert tepki!

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARARLI ADIMLARI İSRAİL'İ RAHATSIZ EDİYOR

Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye, İsrail'in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail'in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde kararlı adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asılsız iddialarla, saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur. Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, Filistinliler kendi ülkelerinde, kendi devletlerine sahip olana dek Türkiye'nin bu haklı davayı savunacağı vurgulandı.

ÖMER ÇELİK: İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI SOYKIRIM ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜSÜDÜR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı: İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür. O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak.