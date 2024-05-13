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HAŞMET BABAOĞLU
13 Mayıs 2024, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

Yıkılsın!
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Uyum gösterilecek bir dünyada yaşamıyoruz.
Sadece kişiler için söylemiyorum bunu...
Altını özellikle çiziyorum; durum ulus devletler için de böyle...
Başta BM olmak üzere bu dünyanın "birleşmiş" organizasyonları uyumu asla hak etmiyorlar.

***

Çok büyük marifetmiş gibi BM Genel Kurulu toplandı geçenlerde...
Tavsiye kararı aldı...
Tabii karar sanki "sonuç bildirisi"ymiş gibi sunuldu global medya tarafından, orası ayrı...
Tavsiye neydi peki?
"Filistin'in tam üye devlet olma talebini destekliyor ve BM Güvenlik Konseyi'nin konuya olumlu bakmasını istiyoruz." Bu kadar!
Kopan alkışlar falan bunun için..

***

Geçip gidin Allah aşkına!
Bugüne kadar ne iş yapıyordunuz BM olarak?
Nasıl olsa yine veto yiyecek tasarı...
Peki biz seyirci kamuoyu niye bunlarla oyalanıyoruz hâlâ?
Mazlumları savunan devletler niye hâlâ BM'yi ciddiye alıyor?

***

İkinci Dünya Savaşı öncesindeki Cemiyet-i Akvam da bu yüzden yıkılmıştı...
İspanya İç Savaşı'nda "aman o ülkeyi kırmayalım, bu siyasetçiyi kırmayalım" derken çıtını çıkartamamıştı.
Ne oldu?
Anca büyük savaştan sonra, 1946'da hukuki varlığı sona erdirilebildi.
BM için de böyle bekleyecek miyiz?
Şu lanet BM Güvenlik Konseyi "oyunları" daha ne kadar izlenecek?
İsrail temsilcisinin bu karar sonrası bütün genel kurulu rezilce aşağılayan davranışını görmezden gelen organizasyon derhal yıkılmalı!

***

Ha tabii diplomasi diyeceksiniz, biliyorum.
Uluslararası İlişkiler denen gerçeklikten falan dem vuracaksınız...
Yok öyle bir gerçeklik!
Uluslararası İlişkiler diye bize yutturulan ve TV'lerde "uzmanları" konuşturulan alan aslında hegemonik ilişkilerden ibaret.
Şimdi anlamayacaksak, ne zaman anlayacağız?

***


NASIL YOK EDİYORLAR?
Geçen gün Ali Saydam köşesine bir Mahatma Gandi sözü almıştı.
Şöyle...
"Bizi yok edecekler şunlardır:
İlkesiz siyaset, vicdanı bir kenara bırakan eğlence, çalışmadan zenginlik, bilgili ama karaktersiz insanlar, ahlaktan yoksun iş dünyası ve insan sevgisini göz ardı etmiş bilim."
Her toplum için geçerli uyarı...
Artık yok ediliyoruz, orası da kesin!
Özellikle şu sözün altını çiziyorum: "Vicdanı bir kenara bırakan eğlence."

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