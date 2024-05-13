Uyum gösterilecek bir dünyada yaşamıyoruz.
Sadece kişiler için söylemiyorum bunu...
Altını özellikle çiziyorum; durum ulus devletler için de böyle...
Başta BM olmak üzere bu dünyanın "birleşmiş" organizasyonları uyumu asla hak etmiyorlar.
***Çok büyük marifetmiş gibi BM Genel Kurulu toplandı geçenlerde...
***Geçip gidin Allah aşkına!
***İkinci Dünya Savaşı öncesindeki Cemiyet-i Akvam da bu yüzden yıkılmıştı...
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Ha tabii diplomasi diyeceksiniz, biliyorum.
Uluslararası İlişkiler denen gerçeklikten falan dem vuracaksınız...
Yok öyle bir gerçeklik!
Uluslararası İlişkiler diye bize yutturulan ve TV'lerde "uzmanları" konuşturulan alan aslında hegemonik ilişkilerden ibaret.
Şimdi anlamayacaksak, ne zaman anlayacağız?
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NASIL YOK EDİYORLAR?
Geçen gün Ali Saydam köşesine bir Mahatma Gandi sözü almıştı.
Şöyle...
"Bizi yok edecekler şunlardır:
İlkesiz siyaset, vicdanı bir kenara bırakan eğlence, çalışmadan zenginlik, bilgili ama karaktersiz insanlar, ahlaktan yoksun iş dünyası ve insan sevgisini göz ardı etmiş bilim."
Her toplum için geçerli uyarı...
Artık yok ediliyoruz, orası da kesin!
Özellikle şu sözün altını çiziyorum: "Vicdanı bir kenara bırakan eğlence."