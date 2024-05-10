Çocukluk zamanlarımı hatırlıyorum...

Bayramlarda seyranlarda havalı misafirlerimiz dünya üzerine atıp tutmaya başladıklarında, lafı hemen petrole getirir ve şöyle sorarlardı:

"Petrolü olmasa, kim sözünü eder bu Ortadoğu'nun?" Nedense kahvenin yanında ikram edilmezse eksiklik olacağına inanılan likörü kafalarına dikerken şunu da eklerlerdi:

"Arapların biti petrol yüzünden kanlandı; çek petrol rezervlerini ayaklarının altından, geriye çöl kalır; ne yapsın onları Amerikalısı, İngiliz'i!" Ardından çokbilmiş bir gerdan kırış ve kolonyal çiftlik kâhyalarını andıran kıkırdayışlar gelirdi...

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Ben de erken yaşlarda okuma delisi olmuş, ansiklopedilerle falan aşk yaşayan bir çocuk olarak hep şaşarak dinlerdim onları...Gözüm salondaki kütüphaneye kayardı;ciltlerine...Bütün dünyanın gönül tellerini titreten nebi anlatılarının hemen hepsi orada geçiyordu...Ara ara ukalalık eder, keyiflerini kaçırırdım tabii: "İlk petrol kuyusu 1908'de açılmış; daha önce yüzyıllar boyu niye bütün devletler, hükümdarlar bu bölgeye gözlerini dikmişler, niye dinler oradan çıkmış?"

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Şimdi sosyal medyaya bakıyorum da aynı sersemlik öyle ya da böyle sürüyor.Sosyalçok ağır değişip gelişiyor.Tweet atarken...İnternet sitesinde yazarken...Oraya buraya çemkirirken...Çöl manzaralarına bakıp ürperen sömürgeci kafalar artık Batı'da kalmadı ama bizde sürüyle...Nasıl birise...Bu tayfanın ne Filistin meselesini, ne bugün olup biteni ne de Türkiye'nin bölgedeki özgün değerini anlaması mümkün...

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Ortadoğu, Ortadoğu deyip duruyoruz...

Daha çok diyeceğiz...

Ne Doğu oysa ne de Batı...

Yüzyıllarca "dünyanın merkezi" olan bir yeri 1850'lerde İngiliz Sömürge İdaresi "Ortadoğu" diye adlandırmış, sonrası gelmiş...

Düşünün işte!

İnsanlara inandıkları kitapları bile unutturur sömürgecilik!

Hiç bu yönden baktınız mı?

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NOT DEFTERİ

Gençken hiç hatıraların yokmuş gibi yaşaman ne gariptir. Sonra hatıralar birden bütün hayatını ele geçirir ve şimdiki zaman gözüne hüzünlü görünür. (DOUGLAS COUPLAND / X Kuşağı)