Tamam!

Şuralısın...

Şunlardansın... Şusun, busun...

Hepsini anladık.

Epeyce iş de yaptı bu özelliklerin...

Bundan sonra da yapar, eminim.

Yalnız nasıl birisin, onu hiç anlatmadın...

Gerçi az çok belli oluyor.

Ama bir de kendine sor!

Jöle gibi misin?

Suya kapılıp giden çakıl taşları gibi misin?

Yoksa rüzgârda eğilse bile yerini terk etmeyen ağaçlar gibi mi?

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Son dönemlerde hepkonuştuk;üzerinde durmayı ihmal ettik.Oysa fırtınalı günlerde ihtiyacımız olan sağlam kişiliklerdir...Malum, kimlikler siyasal, sosyal, iktisadi akıntılarda erozyona uğrar.

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Biliyorum, sürekli Youtube'da, Instagram'da falan karşınıza çıkıp halkın inançlarını horlayan birtakım adamlar var...Size fikirlerini sunuyormuş havasındalar.Hayır! Kanmayın!Dikkatle bakın göreceksiniz...Basbayağıtır; statü endişesidir...Bu yolla yükseldiklerini sanıyorlar ama gitgide lümpenleşiyorlar; papyonlar falan sadece görüntüyü kurtarıyor.

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Apple'ın yeni iPad Pro reklamı ortalığı ayağa kaldırdı.Sanat çevrelerinden tepki yağıyor.Reklam filmindebir hidrolik presmakinesinin altında yavaş yavaş eziliyor.Hepsinin altından sağlam biçimde Apple'ın yeni tableti çıkıyor.Yakın tarihte sanatsal üretime katkıda bulunan ne varsa, hepsinin (ve elbette bunlara dair tecrübelerinin) ezilip yok edilmesine sanatçılar kızdılar tabii...Filmde kullanılan şarkı da manidar:; yani "tek ihtiyacım olan şey sensin..."Sanatçıların tepkisi, bizim şaşkınlıklarımız haklı mı? Haklı. Bir ölçüde de saflık elbette...ÇünküHâlâ bu devrimin yüzeysel yanlarıyla oyalanıyoruz...Biyopolitik yanına bakmıyoruz.Yapay zekânın kendi "irade"si meselesini konuşmaya yanaşmıyoruz.Oralara baksak, dudaklarımız uçuklayacak.

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Komplo teorilerine gerek yok.Şunu bilin yeter: Kasa "biz" değiliz... Sade insanlar değil... Bağımsızlığına önem veren ülkeler değil...