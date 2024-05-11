Ronaldo’yu sinir krizine sokacak liste! Manchester United’ın en iyi transferleri belli oldu

Dünyanın en ünlü takımlarından biri olan Manchester United tarihi boyunca birçok dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna kattı. Kırmızı Şeytanlar lakaplı İngiliz devinin en iyi transferleri belirlendi. Lionel Messi ile birlikte futbol tarihinin en iyi iki isminden biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ilk 5'te yer almadı. İşte 146 yıllık Manchester United tarihinin en iyi transferleri...