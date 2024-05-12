Giriş Tarihi: 12.05.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
23:06
Son dakika Galatasaray haberi: Karagümrük'ün golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu'nda şok sözler!
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada ise Karagümrük'ün golü sonrası sarı kırmızılılardan faul itirazı gelmişti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise zorlu mücadelenin ardından tartışmalı pozisyon hakkında flaş ifadeler kullandı. Peki, Karagümrük'ün golünden önce faul var mı? İşte cevabı...