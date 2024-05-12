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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Karagümrük'ün golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu'nda şok sözler!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 23:06 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 23:06

Son dakika Galatasaray haberi: Karagümrük'ün golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu'nda şok sözler!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada ise Karagümrük'ün golü sonrası sarı kırmızılılardan faul itirazı gelmişti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise zorlu mücadelenin ardından tartışmalı pozisyon hakkında flaş ifadeler kullandı. Peki, Karagümrük'ün golünden önce faul var mı? İşte cevabı...

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Son dakika Galatasaray haberi: Karagümrük’ün golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu’nda şok sözler!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Son dakika Galatasaray haberi: Karagümrük’ün golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu’nda şok sözler!

Karşılaşmada ise Karagümrük'ün golü sonrası sarı kırmızılılardan faul itirazı gelmişti.

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Son dakika Galatasaray haberi: Karagümrük’ün golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu’nda şok sözler!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise zorlu mücadelenin ardından tartışmalı pozisyon hakkında flaş ifadeler kullandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Karagümrük’ün golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu’nda şok sözler!

Peki, Karagümrük'ün golünden önce faul var mı? İşte cevabı...

Son dakika Galatasaray haberi: Karagümrük’ün golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu’nda şok sözler!

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son haftalardaki kadroyu bozmadı.

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