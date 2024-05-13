T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-) İDARENİN

NO MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ

M² HİSSE

ORANI HİSSEYE

İSABET EDEN

M² İMAR

DURUMU MUHAMMEN

SATIŞ

BEDELİ (TL) GEÇİCİ

TEMİNAT (TL) İHALE USULÜ

VE

AÇIKLAMA İHALE TARİH

VE

SAATİ 1 EMİRLER 24192 16 6,427.46 881/3232 1752.04 PLANSIZ

(TARLA) 877,000.00 26,500.00 AÇIK TEKLİF

HİSSE SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 10:40 2 EMİRLER 24435 7 227.43 TAM 227.43 PLANSIZ

(TARLA) 160,000.00 4,800.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 10:50 3 KOYUNLAR 23176 5 664.74 TAM 664.74 PLANSIZ

(TARLA) 665,000.00 20,000.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 11:00 4 BOZDAĞ 108 1 493.61 TAM 493.61 PLANSIZ

(ARSA) 741,000.00 22,500.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 11:10 5 YAŞAMKENT 3240 2 1,294.27 TAM 1,294.27 Ayrık Nizam

3 Kat Konut E=0.60 9,060,000.00 272,000.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 11:20 6 YAŞAMKENT 3201 3 1,095.59 TAM 1,095.59 Ayrık Nizam

3 Kat Konut E=0.60 7,670,000.00 231,000.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 11:30 7 ORTA 23277 2 577.49 TAM 577.49 Ayrık 3 kat 2,224,000.00 67,000.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 11:40 8 ORTA 23277 4 484.25 TAM 484.25 Ayrık 3 kat 1,865,000.00 56,000.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 11:50 9 ORTA 23277 5 484.60 TAM 484.60 Ayrık 3 kat 1,866,000.00 56,000.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 13:30 10 ORTA 23277 6 484.50 TAM 484.50 Ayrık 3 kat 1,866,000.00 56,000.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 13:40 11 ORTA 23277 7 484.86 TAM 484.86 Ayrık 3 kat 1,867,000.00 56,500.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 13:50 12 ORTA 23277 8 485.13 TAM 485.13 Ayrık 3 kat 1,868,000.00 56,500.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 14:00 13 ORTA 23277 11 474.57 TAM 474.57 Ayrık 3 kat 1,828,000.00 55,000.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 14:10 14 ORTA 23277 12 474.78 TAM 474.78 Ayrık 3 kat 1,828,000.00 55,000.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 14:20 15 ORTA 23277 13 474.92 TAM 474.92 Ayrık 3 kat 1,829,000.00 55,000.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 14:30 16 ORTA 23277 14 475.44 TAM 475.44 Ayrık 3 kat 1,831,000.00 55,000.00

AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 14:40 17 ORTA 23278 1 513.51 TAM 513.51 Ayrık 3 kat 1,998,000.00 60,000.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 14:50 18 ORTA 23278 2 428.97 TAM 428.97 Ayrık 3 kat 1,652,000.00 50,000.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 15:00 19 ORTA 23278 3 457.45 TAM 457.45 Ayrık 3 kat 1,762,000.00 53,000.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 15:10 20 ORTA 23278 5 477.42 TAM 477.42 Ayrık 3 kat 1,839,000.00 55,500.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 15:20 21 ORTA 23278 6 531.31 TAM 531.31 Ayrık 3 kat 2,046,000.00 61,500.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 15:30 22 ORTA 23278 7 508.62 TAM 508.62 Ayrk 3 kat 1,959,000.00 59,000.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 15:40 23 ORTA 23278 8 470.23 TAM 470.23 Ayrık 3 kat 1,811,000.00 55,000.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 15:50 24 ORTA 23278 9 559.50 TAM 559.50 Ayrık 3 kat 2,155,000.00 65,000.00 AÇIK TEKLİF

PARSEL SATIŞI 30.05.2024

Perşembe Günü

Saat: 16:00 25 ESKİBAĞLAR 3897 3 2,715.82 TAM 2,715.82 Rekreaktif Ticaret

E=0.10 1 KAT 37,480,000.00 1,125,000.00 KAPALI TEKLİF

PARSEL SATIŞI 04.06.2024

Salı Günü

Saat: 10:45 26 ORTA 23279 1 595.65 TAM 595.65 Ayrık 3 kat 2,294,000.00 69,000.00 KAPALI TEKLİF

ADA BAZINDA 04.06.2024

Sali Günü

Saat: 11:00 ORTA 23279 2 582.47 TAM 582.47 Ayrık 3 kat 2,243,000.00 68,000.00 ORTA 23279 3 582.20 TAM 582.20 Ayrık 3 kat 2,242,000.00 68,000.00 ORTA 23279 4 594.30 TAM 594.30 Ayrık 3 kat 2,289,000.00 69,000.00 ORTA 23279 5 592.60 TAM 592.60 Ayrık 3 kat 2,282,000.00 69,000.00 ORTA 23279 6 582.55 TAM 582.55 Ayrık 3 kat 2,243,000.00 68,000.00 ORTA 23279 7 582.30 TAM 582.30 Ayrık 3 kat 2,242,000.00 68,000.00 ORTA 23279 8 594.89 TAM 594.89 Ayrık 3 kat 2,291,000.00 69,000.00 TOPLAM 18,126,000.00 548,000.00 27 ORTA 23280 1 631.61 TAM 631.61 Ayrık 3 kat 2,432,000.00 73,000.00 KAPALI TEKLİF

ADA BAZINDA 04.06.2024

Sali Günü

Saat: 11:15 ORTA 23280 2 605.64 TAM 605.64 Ayrık 3 kat 2,332,000.00 70,000.00 ORTA 23280 3 504.77 TAM 504.77 Ayrık 3 kat 1,944,000.00 59,000.00 ORTA 23280 4 504.05 TAM 504.05 Ayrık 3 kat 1,941,000.00 59,000.00 ORTA 23280 5 503.52 TAM 503.52 Ayrık 3 kat 1,939,000.00 59,000.00 ORTA 23280 6 589.51 TAM 589.51 Ayrık 3 kat 2,270,000.00 69,000.00 ORTA 23280 7 607.48 TAM 607.48 Ayrık 3 kat 2,339,000.00 71,000.00 ORTA 23280 8 519.35 TAM 519.35 Ayrık 3 kat 2,000,000.00 60,000.00 ORTA 23280 9 518.94 TAM 518.94 Ayrık 3 kat 1,998,000.00 60,000.00 ORTA 23280 10 518.92 TAM 518.92 Ayrık 3 kat 1,998,000.00 60,000.00 TOPLAM 21,193,000.00 640,000.00 28 ORTA 23281 1 597.22 TAM 597.22 Ayrık 3 kat 2,300,000.00 69,000.00 KAPALI TEKLİF

ADA BAZINDA 04.06.2024

Sali Günü

Saat: 11:30 ORTA 23281 2 599.37 TAM 599.37 Ayrık 3 kat 2,308,000.00 70,000.00 ORTA 23281 3 599.90 TAM 599.90 Ayrık 3 kat 2,310,000.00 70,000.00 ORTA 23281 4 570.90 TAM 570.90 Ayrık 3 kat 2,198,000.00 66,000.00 ORTA 23281 5 570.34 TAM 570.34 Ayrık 3 kat 2,196,000.00 66,000.00 ORTA 23281 6 600.00 TAM 600.00 Ayrık 3 kat 2,310,000.00 70,000.00 ORTA 23281 7 599.30 TAM 599.30 Ayrık 3 kat 2,308,000.00 70,000.00 ORTA 23281 8 595.19 TAM 595.19 Ayrık 3 kat 2,292,000.00 69,000.00 TOPLAM 18,222,000.00 550,000.00 29 ORTA 23282 1 639.92 TAM 639.92 Ayrık 3 kat 2,464,000.00 74,000.00 KAPALI TEKLİF

ADA BAZINDA 04.06.2024

Sali Günü

Saat: 11:45 ORTA 23282 2 637.23 TAM 637.23 Ayrık 3 kat 2,454,000.00 74,000.00 ORTA 23282 3 631.21 TAM 631.21 Ayrık 3 kat 2,431,000.00 73,000.00 ORTA 23282 4 591.34 TAM 591.34 Ayrık 3 kat 2,277,000.00 69,000.00 ORTA 23282 5 591.81 TAM 591.81 Ayrık 3 kat 2,279,000.00 69,000.00 ORTA 23282 6 631.17 TAM 631.17 Ayrık 3 kat 2,431,000.00 73,000.00 ORTA 23282 7 637.46 TAM 637.46 Ayrık 3 kat 2,455,000.00 74,000.00 ORTA 23282 8 640.60 TAM 640.60 Ayrık 3 kat 2,467,000.00 75,000.00 TOPLAM 19,258,000.00 581,000.00

Teklif Mektubu(Şartname eklerinde örneği mevcuttur) (Kapalı ihale için) Taşınmaz mal satış şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı, ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) (Kapalı ihale için)

a) Adı :Tepebaşı Belediyesib) Adresi : Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No:84 ESKİŞEHİRc) Telefon ve faks numarası : 0 222 211 40 00 – 0 222 320 88 88d)Elektronik posta adresi (varsa) : emlakistimlak@tepebasi.bel.tr.2-) İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN,NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARIMülkiyeti Belediyemize ait olan 59 adet taşınmazın satışı işidir;Aşağıdaki listede, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Hisse, Parseller ve Orta Mahalle, 23279 ada da bulunan toplam 8 parsel, 23280 ada da bulunan toplam 10 parsel, 23281 ada da bulunan toplam 8 parsel ve 23282 ada da bulunan toplam 8 parsel proje bütünlüğü açısından Ada bazında,3-) İHALENİN HANGİ USÜL İLE YAPILACAĞI2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ve 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile(Detayları aşağıdaki listededir.)4-) İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞIİşin Niteliği, Süresi, Muhammen bedeli- Geçici teminatı- m²'si- ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiş olan gayrimenkullerin satışı işi ihalesi Tepebaşı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.5-) SATIŞ BEDELİNİN ÖDEME ŞEKLİİhale Komisyon Kararının onaylandıktan sonra istekliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Satış bedeli, tüm vergi, resim, harç ve giderleri Tepebaşı Belediyesi Başkanlığı'nın T.Vakıflar Bankası TR860001500158007292654237 nolu hesabına veya Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine peşin ödenir.6-) İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİŞartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, ihale tarihinden bir gün önce en geç saat 16:00' a kadar 2.000,00-TL karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.7-) İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

c) Kanuni ikametgah belgesi,

d) Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

e) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

f) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge,

g) 1- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

2- Gerçek kişilerin ise imza beyanlarını vermeleri,(Noter Onaylı)

h) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge,

ı) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu

olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.

8-) TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı usulde düzenlenen ihaleler için teklif verecekler;

ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 04/06/2024 Salı Günü Saat: 09:00' a kadar Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

9-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Basın No:ILN02029942